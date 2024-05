Richiedere il Passaporto: da luglio sarà disponibile in tutti gli uffici postali

A partire da luglio, richiedere o rinnovare il passaporto sarà molto più semplice per i cittadini italiani. In un annuncio fatto dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è stato reso noto che il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia. Questa innovazione fa parte del progetto Polis, volto a rendere i servizi pubblici più accessibili e diffusi sul territorio nazionale, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri.

Un servizio capillare e efficiente

“La grande novità – ha spiegato Lasco – è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia”. Attualmente, il progetto ha già visto l’attivazione del servizio di richiesta passaporti in 31 uffici postali, con oltre 350 richieste registrate da marzo. Entro fine mese, si prevede che saranno operativi oltre 130 uffici postali, con l’obiettivo di coprire l’intero territorio nazionale.

Impatto ambientale e risparmio di tempo

Lasco ha sottolineato l’importanza di questo servizio anche dal punto di vista ambientale e del risparmio di tempo per i cittadini: “Oltre l’80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l’ambiente”. Questa soluzione non solo semplifica le procedure burocratiche, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato agli spostamenti.

Incremento degli appuntamenti e dei rilasci

Il ministro Piantedosi ha evidenziato come le nuove misure abbiano già portato a un incremento significativo del numero di appuntamenti per il rilascio dei passaporti. “Grazie all’introduzione della nuova agenda prioritaria e al rilevante sforzo delle Questure in termini di personale e modelli organizzativi, è stato possibile incrementare sensibilmente il numero degli appuntamenti fissati”, ha dichiarato Piantedosi. Nel solo mese di aprile di quest’anno, sono stati fissati 354.000 appuntamenti rispetto ai 230.000 dell’aprile 2023.

Obiettivi per il 2024

Per il 2024, il ministro ha annunciato l’obiettivo ambizioso di rilasciare oltre 3,4 milioni di passaporti, rispetto ai 2,7 milioni dell’anno precedente. Questo incremento riflette l’impegno delle istituzioni per migliorare i servizi offerti ai cittadini e rispondere in modo efficace alle loro esigenze.

L’estensione del servizio di richiesta e rinnovo passaporti agli uffici postali rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e accessibilità dei servizi pubblici in Italia. Grazie a queste iniziative, Poste Italiane e il Ministero dell’Interno mirano a semplificare la vita dei cittadini.