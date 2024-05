Vacanze “in bolla”, qui vivi un’esperienza indimenticabile: glamping vista lago a due passi dalla Capitale

Il divertimento e il relax sono proprio a due passe da te: l’esperienza del glamping è unica e irripetibile.

L’estate si avvicina, nonostante ci siano stati giorni troppo tempestosi per poterli relegare alla primavera. Questa stagione, infatti, non ha portato il tipico caldo degli ultimi anni. Anzi, in molti si sono preoccupati che, per ogni giorno di tempesta in più rispetto al solito, la natura possa restituirne altrettanti in più ricchi di afa e caldo.

Ciononostante, i più ardimentosi non si faranno sfuggire la possibilità di ricorrere a vacanze strategiche per eludere il caldo imminente. Per questo motivo, sempre più individui stanno ripiegando per vacanze in montagna. In seguito alla pandemia, inoltre, si è registrato un incremento di gite fuori porta nella natura.

Sta di fatto che chi ama fare campeggio si è ritrovato a reinventarsi, forse per venire incontro alle esigenze della massa, di solito più schizzinosa. Ecco che nasce il glamping, una pratica sempre più diffusa. Il nome dice tutto: si tratta di una fusione tra “glamour” e “camping”.

In effetti, il glamping è proprio questo: campeggiare con tutti i comfort del caso. Non più in una tenda, bensì in grosse strutture più controllate e attrezzate, che riescono a restituire l’esperienza del campeggio con tutti i benefici dei servizi igienici e di lusso.

L’evoluzione del glamping

Il glamping ha spopolato negli ultimi cinque anni di vita. Tuttavia, l’evoluzione di questo tipo di vacanza pare inarrestabile, poiché è sopraggiunta una nuova variante di glamping, ossia il bubble glamping. In questo caso, si tratta di vivere l’esperienza del campeggio in una struttura circondata da una bolla.

Dunque, non si tratta più di stare in tenda, bensì di rimanere al riparo dagli agenti atmosferici con una vera e propria stanza da letto. Le note positive sono tante, ma la più ambita è questa: la possibilità di addormentarsi in mezzo alla natura, con gli occhi rivolti direttamente alle stelle.

La vacanza “in bolla” a Roma

Anche la capitale si è aggiornata, negli ultimi anni. Per questo motivo, a Roma, sono di recente disponibili opzioni di campeggio nella modalità bubble glamping.Infatti, è nato da poco il primo luxury bubble glamping del Lazio, chiamato Le Perseidi.

Le bubble-room hanno nomi di pianeti e contano circa 1000 metri quadri. L’esperienza garantisce una totale privacy, configurandosi come una soluzione lussuosa per le coppie che amano concedersi alla dolcezza e al romanticismo sfrenato, senza rinunciare alla poeticità di una vista sul lago e delle stelle nella notte.