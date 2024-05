Questo borgo è un paradiso perfetto per le vacanze estive, l’affaccio sul lago incanterà tutta la tua famiglia

Scegliere la meta adatta per la propria vacanza. L’Italia, un patrimonio inesplorato

Il turismo estivo in Italia è una delle esperienze più affascinanti che si possano vivere. Nel momento in cui le giornate si allungano e il sole brilla alto nel cielo, la voglia di avventurarsi e fare nuove scoperte cresce. Quello che spesso si sottovaluta però, è che nel nostro paese ci sono luoghi incantevoli da visitare. L’Italia è un tesoro nascosto di bellezze, e l’estate è il momento perfetto per andare alla loro ricerca, per scoprire i luoghi meno noti ma altrettanto affascinanti che sono disseminati nella nostra terra.

Roma e la sua provincia, così come l’intera regione del Lazio, sono altrettanto ricche di tesori da scoprire. Una scelta interessante per le proprie mete estive potrebbe essere infatti quella di optare per una visita accurata della provincia di Roma, passando per tutti quei comuni grandi e piccini che sono molto poco noti ma che hanno tanto da offrire.

Tra questi spicca Castel di Tora, un luogo ricco di storia e di bellezza naturalistica. Situato sulle rive del lago artificiale del Turano, questo borgo incantato si erge circondato da una cornice di boschi e montagne, con il maestoso Monte Navegna a dominare l’orizzonte. La sua storia risale all’XI secolo, quando la torre poligonale venne eretta su una roccia a strapiombo. Nel corso dei secoli il borgo ha vissuto numerosi avvenimenti, passando di mano in mano tra diverse famiglie nobiliari e subendo gli effetti della modernizzazione, come la costruzione della diga e la creazione del lago artificiale del Turano negli anni Trenta.

Cosa vedere a Castel di Tora, il presepe del Lazio

Nonostante le trasformazioni avvenute nei secoli, Castel di Tora conserva intatta la sua bellezza e il suo fascino antico, che fanno del piccolo comune un vero e proprio paradiso, un posto perfetto dove soggiornare anche con tutta la famiglia. Esplorando il borgo, si possono ammirare gli edifici in pietra locale e le torrette medievali, i resti dell’antica cinta muraria e le suggestive viuzze con archi e scalinate. Tra le attrazioni da non perdere ci sono la chiesa barocca di San Giovanni Evangelista, con i suoi affreschi rinascimentali, e il settecentesco palazzo adiacente alla torre poligonale.

Ma Castel di Tora non è solo storia e architettura, anzi vale la pena visitarlo proprio per la natura incontaminata e i panorami mozzafiato. Le escursioni nella Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia offrono l’opportunità di immergersi nella bellezza selvaggia dei monti e dei boschi circostanti, mentre il lago del Turano è il luogo ideale per praticare sport acquatici come il kayak e il paddle board, senza contare che l’affaccio sul lago è davvero spettacolare.

I prodotti tipici del posto

Per chi desidera gustare le prelibatezze della cucina locale, Castel di Tora offre una varietà di piatti tradizionali, tra cui il polentone e gli strigliozzi, accompagnati dai prelibati fagioli a pisello e dai formaggi tipici della zona.

Castel di Tora è un gioiello nascosto del Lazio, un luogo dove storia, natura e tradizione si fondono in un’esperienza unica e indimenticabile. Scoprirlo significa immergersi in un mondo di antiche leggende e autentica bellezza, un viaggio che lascia un segno nel cuore di chiunque lo visiti.