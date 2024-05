Milly Carlucci, una maledizione la segue ovunque vada: in TV è stata una tragedia | Telespettatori sconvolti

Milly Carlucci e la maledizione che la colpisce ancora sul Piccolo Schermo. I telespettatori sono senza parole.

Una grandissima professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. O ancora, una conduttrice stimatissima dagli italiani e una delle punte di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini. Così potremo descrivere la meravigliosa Milly Carlucci che è tornata di recente in TV con un programma di intrattenimento nuovo di zecca.

Dopo lo stop al Cantante Mascherato, dopo i risultati non esageratamente esaltati ottenuti lo scorso anno a livello di share, lei ci ha riprovato a vincere la battaglia contro Maria De Filippi con L”Acchiappa Talenti. Buona l’idea, accattivante il cast ma a quanto pare ciò non le è bastato per decollare.

In ogni caso i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, sono stati felicissimi di rivederla sul Piccolo Schermo dopo che a fine anno li aveva salutati con la finalissima di Ballando Con Le Stelle che ha visto trionfare sulla pista da ballo colei che secondo molti sarebbe stata la vincitrice più meritevole. Stiamo parlando della bellissima Wanda Nara.

Milly Carlucci e la maledizione che la segue sempre in TV

Quest’ultima l’abbiamo tra l’altro ritrovata anche nel nuovo show della Carlucci. Qui abbiamo ritrovato anche Nino Frassica, Sabrina Salerno e Teo Mammucari. E poi ecco a fare loro compagnia anche Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Presidentessa di giuria è però la divina Simona Ventura che ci ha conquistato non solo a Ballando ma anche al Cantante Mascherato.

Nonostante Milly possa contare sulla presenza di amici e grandi professionisti, nonché volti molto amati dal grande pubblico, il colosso di Amici non riesce proprio ad abbatterlo. Diciamo che quando si è scontrata anche negli scorsi mesi con un programma della De Filippi non è mai riuscita a vincere la sfida a suon di dati Auditel. Ora però lei ha ben altro a cui pensare. Si tratta di una maledizione che la perseguita in TV.

Vittima ancora una volta di un lungo black out

In poche parole sia a Ballando Con Le Stelle che ora all’Acchiappa Talenti ha potuto vivere sulla pelle momenti molto duri da digerire durante la diretta. Ci sono stati dei black out che l’hanno fatta sparire dallo schermo, nel primo caso per una ventina di minuti, proprio durante la finale, e nel secondo di una dozzina nel corso della scorsa puntata.

A quel punto molti, stanchi della lunga ed estenuante accesa, hanno spento la Televisione o girato canale. E ciò ha comportato un calo di telespettatori che non ha reso molto felice la produzione. Tuttavia, alla fine, lo show di Milly ha comunque portato a casa un bel 17% di share nell’ultima fase della puntata.