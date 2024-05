Roma come Hollywood, queste vie sono piene di celebrità: se vai qui ti riempi di autografi | Tappa obbligatoria

Non c’è bisogno di andare ad Hollywood per incontrare molti vip, anche Roma fa al caso vostro. Tra le vie della Capitale, riuscirete sicuramente a fare tanti selfie e a riempirvi di autografi. Ecco dove andare.

La caccia alle celebrità è una pratica molto ricorrente per molti follower, i quali sperano sempre di incontrare i loro beniamini o comunque tutti quei personaggi che rientrano nella categoria, vip, per cercare di “strappargli”, qualche foto, autografo o selfie.

C’è da dire, che molto spesso i personaggi famosi, sono infastiditi da queste attenzioni esagerate che la gente riversa nei loro confronti, per questo sia per rispetto loro ma anche di voi stessi e della vostra dignità, qualora il vip risultasse infastidito o comunque si trovasse in qualche condizione di privacy, come per esempio un pranzo in famiglia, sarebbe meglio non andare a disturbarlo.

Ad ogni modo, se volete provare a vedere se magari quel giorno i vipponi sono di umore positivo, potrete provare ad andare in queste bellissime vie di Roma e sperare di incontrare qualche anima pia che vi conceda un selfie o anche solo un autografo. Alla fine ricordatevi, non c’è bisogno di andare ad Hollywood, in quanto nella Capitale, risiedono molte celebrità.

Roma come Hollywood: tutti a caccia di vip

Diciamo che Roma e Milano sono tendenzialmente le città dove i vip si trasferiscono maggiormente, a prescindere dalla bellezza dei luoghi scelti, ma molti lo fanno per esigenze lavorative. Infatti, gli studios maggiori dove avvengono le riprese televisive, sono proprio in queste due location. Inoltre, ci sono delle zone esclusive, dove noi comuni mortali non ci possiamo neanche avvicinare, mentre molti nomi altisonanti, scelgono li le loro abitazioni lussuose.

Prima di darvi queste importanti informazioni, ricordatevi sempre che davanti a voi avete il vip di turno, ma è pur sempre un essere umano che necessita di tranquillità e privacy anche lui, nel momento in cui si dovesse trovare per esempio a cena con la propria famiglia. Diciamo che ci sono modi e modi per approcciarsi a loro, non c’è bisogno di essere invadenti, chiedete un pò in punta di piedi, se vi concedono anche solo un autografo.

Zone esclusive

Tornando a noi, se avete voglia di provare a farvi qualche selfie con i vip o farvi rilasciare qualche autografo, sappiate che non c’è bisogno di andare ad Hollywood per trovarli, vi basterà fare un giro panoramico per Roma e potrete provare a trovarli, anche qui in Italia. Per farvi un esempio, qualora voleste provare a pizzicare qualche calciatore famoso della Roma, sicuramente andare davanti ai vari centri sportivi potrebbe essere la soluzione migliore. Molto spesso i giocatori si fermano a chiacchierare con i fan a fine allenamenti.

Differente è il discorso qualora voleste provare ad incontrare conduttori, attori e così via. In questo caso potreste fare una passeggiata al parco dell’Olgiata, dove nei paraggi vivono Gigi D’Alessio, Gabriele Muccino, Benetton, Angelucci e molti altri. Una buona idea sarebbe quella di andare nei quartieri esclusivi della Capitale, come per esempio nella zona Flaminia, dove vive Alessia Marcuzzi o ancora sul Lungo Tevere Flaminio, vivono Fiorello e Paolo Bonolis, per non parlare dei pressi di Cinecittà dove vivono molti altri vip come per esempio Elisa Isoardi. Insomma di possibilità potreste averne molto e nel momento in cui quel giorno, non doveste incontrare nessun vip, vi sarete comunque ricaricati, passeggiando tra le vie più belle di Roma, che dite?