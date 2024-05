Nuovi campi da tennis sulle sponde del Tevere, il Foro Italico riqualifica Roma

Terminati gli Internazionali di tennis, ora il Foro Italico lancia una doppia rivoluzione, riqualificare la zona del Tevere e digitalizzare i campi.

Secondo Marco Mezzaroma, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, la società del Ministero dell’economia e finanze che gestisce tutta l’area del Foro Italico, si tratta di riqualificare «un’area abbandonata del Tevere. Per noi è un progetto assai importante sotto molteplici aspetti, ampliamo l’offerta di impiantistica sportiva e poi riqualifichiamo e valorizziamo attraverso lo sport un’area abbandonata».

Dai campi da tennis alla rete digitale

In sostanza di tratta di costruire nuovi campi da tennis lungo il corso del Tevere. Via la Grand Stand Arena in modo da aprire gli accessi verso Stadio dei Marmi e Fontana della Sfera, in fase di restauro con fondi della Presidenza del Consiglio.

Inoltre si prevede la creazione di una rete digitale che servirà a connettere tutte le strutture in modo da creare un circuito unico e accessibile per i visitatori che, presumibilmente, si recheranno in zona nell’anno giubilare sia per il sistema di broadcast, di fatto una finestra sul mondo.

Un tratto che resta in abbandono

L’operazione consentirebbe di portare fuori dall’abbandono un’area delle sponde teverine che al momento resta senza restauri previsti, ovvero l’ara nei pressi del ponte della Musica. Presto si prevede anche la costruzione di nuovi campi di terra rossa nei pressi di Ponte Milvio.

Il primo passo sarà però quello di trasferire altrove la Grand Stand Arena, liberando così ai visitatori del Giubileo la via che porta allo Stadio dei Marmi e alla Fontana della Sfera che è in fase di restauro, tra i passaggi chiave per restituire smalto a tutto il complesso.

La grande biglietteria unica digitale

Intanto, oltre alla digitalizzazione della rete dei campi da tennis, che consentirebbe di gestire in una sola piattaforma ticketing e il broadcasting, si studia la la biglietteria unica che accontenti le diverse esigenze, dalle partite di calcio e tennis tra Olimpico e Centrale, fino ai concerti dei divi pop e rock nelle stesse strutture.

*immagine del Foro Italico da profilo Facebook ufficiale