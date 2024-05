Bolletta luce alle stelle, questa abitudine ti costa 200 euro ogni volta: smetti subito e salvati il conto in banca

Bolletta della luce a costi pazzeschi da sostenere? La colpa è quasi sempre di una malsana abitudine. Corri subito ai ripari!

Anche stavolta ci ritroviamo a pagare tanti bei soldini per il consumo dell’energia elettrica. Ok, ci abbiamo fatto, per dirla in maniera assai colorita, il callo ma ogni volta ci sentiamo male e ci chiediamo come faremo a pagare la cifra ben scritta sul documento. In ogni caso dovremmo onorare tale pagamento.

Indubbiamente i rincari ci sono stati e sono pazzeschi pure ora ma c’è anche da dire che talora siamo noi gli artefici, almeno in parte, del disastro. Difatti può essere da un lato che non abbiamo scelto il contratto più vantaggioso per noi oppure che dall’altra non usiamo bene gli strumenti che abbiamo a disposizione anche per cercare di risparmiare in tale direzione.

Per esempio, se sappiamo che in alcune determinate fasce orarie o giornate paghiamo meno, perché non le sfruttiamo maggiormente per azionare la lavatrice e la lavastoviglie? Oltre a ciò siamo certi di comportarci davvero bene quando siamo in casa nostra? Per esempio ci ricordiamo di scollegare dalla corrente quegli elettrodomestici che non stiamo usando?

Bolletta della luce super cara anche a causa di una cattiva abitudine

E le ciabatte? Quando non ci servono le spegniamo e scolleghiamo a loro volta dalla presa di corrente? Magari ci dimentichiamo pure di spegnere la luce quando usciamo dalla stanza e la accendiamo anche se potremmo benissimo sfruttare quella naturale. Essa è un autentico toccasana per la nostra salute fisica e psicologica nonché per il nostro conto in banca.

Tuttavia, soprattutto se tendiamo a trascorrere molto tempo all’interno delle mura domestiche o se vive con noi un genitore anziano o una persona malata c’è qualcosa che tendiamo a fare e che ci costa un sacco in bolletta. Parliamo di un’abitudine che, a onor del vero, in tantissimi hanno e che non riescono a dimenticare.

La televisione sempre accesa, un vero salasso per le nostre tasche

Di che cosa si tratta? Del fatto di tenere accesa tutto il giorno la televisione, magari pure a volume alto. Diciamo che c’è chi la accende da quando si alza dal letto e la spegne solo quando va a dormire. E la cosa più grave è che la lascia così anche se non la sta guardando. Dulcis in fundo, la si lascia pure in stand by.

E anche in questa maniera consuma tantissimo. Pertanto se vogliamo risparmiare, cosa caldamente consigliata, in bolletta in un anno la bellezza di 200 euro lasciamo perdere questo vizietto. Lo stesso però dobbiamo dire del pc sia fisso che portatile. Mai lasciarlo acceso così a lungo se non lo utilizziamo.