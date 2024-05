Pianta della felicità, se la metti in casa risparmi 500 euro: con il suo potere speciale non perdi più il sorriso

Pianta della felicità, se punti su di lei non hai bisogno di molto per sorridere alla vita. Risparmi un sacco di soldi in visite.

Indubbiamente con la situazione complessa e assai difficile da digerire un po’ per tutti quanti che vige non solo nel nostro Paese ma nel mondo non è facile alzarsi dal letto al mattino carichi e sorridenti. Difatti le preoccupazioni che affollano pressoché quotidianamente la nostra mente sono sempre tante, proprio come le spese che dobbiamo onorare.

I costi delle bollette aumentano a dismisura e nel contempo diminuiscono i nostri stipendi così come, in taluni casi, le ore lavorative. Diciamo pure che la questione lavoro è una bella gatta da pelare non solo per i giovani e i giovanissimi. Tuttavia quest’ultimi faticano, e nemmeno poco, a trovare una valida occupazione.

E c’è anche chi si trova senza di essa anche da un momento all’altro. E poi ci sono i pensionati che il più delle volte si lamentano di percepire assegni pensionistici fin troppi esigui. Insomma, le questioni alle quali pensare sono decisamente tante e non facili da affrontare con grande serenità anche per chi tende a pensare, nonostante tutto, positivo.

Vuoi essere davvero felice senza spendere un granché? Punta su questa pianta

Ergo è facile, alla lunga, diventare tristi e cadere persino in depressione. Ed è per questo motivo che il Governo ha pensato bene di tenere ancora attivo il Bonus Psicologico che è stato accolto con grande affetto dagli italiani di ogni età. Utile per non farsi affascinare dalla malinconia è cercare di stare soli il meno possibile e dedicarsi al movimento, perlopiù all’aria aperta.

Difatti anche solo una passeggiata al parco sotto casa può aiutarci non solo a mantenerci in forma ma pure a svuotarci la mente. Imparare poi ad apprezzare i piccoli piacere gratuiti della vita, come l’arrivo di un bel tramonto o la crescita di tanti colorati fiori nel nostro giardino, è di grande aiuto. Come lo è mettere questa speciale pianta nella nostra dimora. Ci donerà tanta felicità e noi potremo così risparmiare tanti soldini, evitando visite dallo psicoterapeuta.

Il tronchetto della felicità, il nostro grande alleato

Si tratta del tronchetto della felicità. Lo possiamo acquistare nei vari vivai o dal nostro fiorista di fiducia, per poi posizionarlo all’interno della nostra dimora in una zona dove non viene colpito dai raggi diretti del sole, soprattutto nei mesi più caldi. In ogni caso va comunque messo in punti assai luminosi. Dunque il top è una stanza dotata di grandi e ampie finestre.

Questa pianta è capace di assimilare l’anidride carbonica in eccesso, nonché l’umidità che non è un toccasana per la nostra salute. Allontana poi l’inquinamento, lo sporco e la polvere. Insomma, ciò è anche fantastico per chi soffre di varie allergie. E inoltre la sua presenza, donando un senso di pulizia all’ambiente, sia in grado di rasserenarci.