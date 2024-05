Agenzia delle Entrate, pioggia di rimborsi per i contribuenti ma questo particolare fa tremare | Attento al dettaglio

Agenzie delle Entrate, tanti bei rimborsi in partenza. Gli italiani iniziano a festeggiare. Tuttavia, è davvero così? Occhio se noti ciò.

Ogni volta che riceviamo una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ci spaventiamo a morte. Temiamo infatti di aver commesso qualche errore a livello fiscale e/o di dover pagare qualche bella multa. Il che, con la situazione pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese, sarebbe da scongiurare con tutte le nostre forze.

E così il più delle volte alziamo immediatamente la cornetta e contattiamo il nostro commercialista di fiducia per tentare di capirci qualcosa di più. E sovente affidiamo a lui l’eventuale pratica. Ora però, udite udite, si parla non di denaro che dobbiamo sborsare noi ma che ci può essere in qualche maniera restituito.

Difatti si parla di rimborso. E dunque, capite bene, si tratta di qualcosa di molto appetitoso oltre che fortemente agognato un po’ da tutti quanti vista la cattiva aria che tira un po’ ovunque. Ed è per questo motivo che quando leggiamo tale comunicazione iniziamo a esultare e a sprizzare infinita gioia da tutti i pori.

Agenzia delle Entrate, tanti rimborsi in arrivo, ma occhio a un dettaglio

E solitamente, quando ci troviamo a vivere momenti del genere, la nostra mente non è molto lucida. Lo stesso possiamo dire di quelli in cui siamo molto tristi e sotto tono. Insomma, quando la ragione è eccessivamente presente, così come l’emotività, il Caos albeggia dentro di noi. E la confusione, si sa, non è mai e poi mai una grande consigliera.

Ed è proprio su queste basi, ci duole molto ammetterlo, che i malviventi organizzano le loro truffe che viaggiano sempre più forte sul Web e in particolare sui Social. Pertanto se riceviamo un’email da parte dell’Agenzia delle Entrate che ci parla di rimborso tendiamo a non perdere la calma e a vedere esattamente come è stata scritta. E soprattutto occhio a questo dettaglio.

Altra truffa che vi svaligia il conto

Il mittente si spaccia per essere la famosa Ente quando in realtà non lo è. Ecco dunque che l’indirizzo email dal quale ci ha scritto è del tutto farlocco. Inoltre l’Agenzia in questione non manda comunicazioni in tale maniera e semmai utilizza la Pec. Dunque sappiate che se riceverete un’email di tal genere non dovete darci credito. Piuttosto è meglio bloccare il mittente e cancellare tutto quanto.

Difatti, lo avrete ormai bello che capito, si tratta di una clamorosa truffa che purtroppo sta mietendo un sacco di vittime. Quest’ultime hanno infatti cliccato sui vari link pensando che così, inserendo i propri dati per fare la richiesta, avrebbero ottenuto il famoso rimborso. In realtà così facendo hanno solo visto svuotarsi il loro conto corrente.