Microonde, io ci metto sempre uno straccio dentro: quello che succede dopo mi stupisce ogni volta

Microonde, che cosa accade, senza se e senza ma, se ci metti uno straccio dentro. Pazzesco.

Di certo in una valida cucina non manca mai, o quasi, un capace forno a microonde. Difatti è comodissimo per scaldare e riscaldare cibo. E sicuramente anche durante le festività natalizie che si sono da poco concluse lo avremmo usato a gogo come sorta di rinforzo per il forno principale, costretto a un super lavoro.

Detto ciò bisogna sempre ricordarsi che il microonde non sarebbe adatto per la cottura di tutti i cibi. Diciamo che per riscaldarli in linea di massima sì mentre per il resto bisognerebbe prestate maggiore attenzione. Oltre a ciò non tutti i materiali possono essere contenuti. E in questo bisogna prestare davvero molta ma molta attenzione.

Difatti se infiammabili potrebbero provocare in men che non si dica incendi che potrebbero poi divamparsi dalla cucina in tutta la nostra casa. Ergo, prima di metterci qualcosa, leggiamo con calma sul libretto delle istruzioni se è ammessa la sua presenza e, se non ne siamo comunque sicuri, chiediamo il tempestivo consiglio di un esperto. Ne va della nostra incolumità.

Microonde, che cosa succede se ci metti dentro lo straccio

E veniamo ora al chiacchieratissimo tema dei consumi. Di certo ci fa risparmiare parecchio in bolletta visto che è rapido nel suo utilizzo ma comunque, scaldando tanto velocemente, deve fare un gran lavoro in termini di energia. Ergo non è in ogni caso super economico. Diciamo che è più conveniente del classico forno elettrico.

Oltre a ciò bisogna pensare alla sua pulizia e igienizzazione profonda. Ricordiamoci infatti che al suo interno ci cuciamo del cibo che poi mettiamo in tavola. Pertanto se nell’elettrodomestico ci sta dello sporco poi rischiamo di ingerirlo pure noi. Inoltre potrebbero anche rimanere residui di altri cibi cucinati. Anche perché se fosse in cattive condizioni, non potremmo inserirci lo straccio. Per fare cosa?

Pulizia profonda e via le macchie più ostinate

Semplicemente per pulirlo. Avete notato quando, dopo anche vari lavaggi in lavatrice, i canovacci siano rimasti ancora macchiati? Un vero peccato! Beh, con questo trucchetto risolverete in men che non si dica la faccenda. In poche parole non dovrete fare altro che bagnare lo straccio con acqua e sapone per vestiti. Dovrà essere leggermente umido, quindi lavatelo appena appena.

Sulle zone più macchiate metteteci delle gocce di aceto o di limone. Inseritelo in un sacchetto per microonde. Mettetelo al suo interno e lasciate agire per un minuto, dopo aver azionato l’elettrodomestico. Se non siete soddisfatti del risultato ottenuto ripetete l’operazione, facendo attenzione quando riprenderete il sacchetto che sarà molto caldo.