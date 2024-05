Stefano de Martino, paparazzato con la nuova fiamma: la cosa è ufficiale | Belen cancellata per sempre

Stefano De Martino ha ufficialmente un nuovo amore: il capitolo di Belen sembrerebbe chiuso per sempre.

Stefano De Martino è un personaggio televisivo ormai affermato nel panorama del piccolo schermo italiano. Infatti la sua fama è cresciuta progressivamente, rinsaldandosi soltanto poco a poco, in base a tutti gli impegni creativi che è riuscito a soddisfare col tempo.

Difatti, il suo esordio televisivo è stato ricco di critiche, poiché ha riguardato un talent show, quello di Maria De Filippi, ossia Amici. In quel contesto, il giovanissimo Stefano ha ricoperto il ruolo dello studente e ballerino. A quel tempo non ha avuto un immediato successo, ma la sua storia ha catturato molti.

Infatti, Stefano De Martino è di origine partenopea. Stando ai suoi stessi racconti autobiografici, la sua vita non è stata facile, poiché proveniente da una famiglia non proprio abbiente. Questo elemento ha fornito colore alla sua narrazione, finché non è stata assurta a modello paradigmatico di vita e di successo.

Al tempo stesso, gli interessi artistici di De Martino hanno spaziato dal ballo, al canto, alla conduzione televisiva. Finora, ha collezionato solo commenti positivi da un punto di vista professionale. Diversamente, invece, si può dire per quel che riguarda la sfera personale e sentimentale.

La relazione con Belen

Tra i tanti lavori che ha portato avanti De Martino, non può non mancare all’appello quello del modello. Questo mestiere è stato uno dei punti di contatto con una sua ex estremamente nota: Belen Rodriguez. I due sono stati insieme per lungo tempo, tant’è che hanno dato vita anche a un figlio.

Ciononostante, la relazione è andata morendo progressivamente. Per stessa ammissione di Stefano, lui avrebbe tradito Rodriguez. Questa informazione è stata fornita più volte dalla donna in questione, ma solo qualche settimana fa è stata confermata dall’uomo, ospite a Belve di Francesca Fagnani. Adesso, Stefano avrebbe una nuova fiamma.

Chi è la nuova fiamma di Stefano?

Non c’è ancora nulla di definitivo, ma i rumors stanno facendo crollare il mondo del web. Secondo molti, nonché i paparazzi che li hanno beccati insieme, Stefano De Martino e Luciana Montò potrebbero starsi frequentando. Da quanto è emerso dal web, Luciana sarebbe la sua hair stylist.

De Martino ha smentito il chiacchiericcio, ma, stando ad alcuni professionisti del gossip, il suo è stato un diniego troppo debole. Ufficialmente, però, Luciana Montò, concittadina di Stefano, sarebbe una sua fedele amica. Altri aggiornamenti arriveranno poi.