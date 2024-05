Tiziano Ferro, mega litigio contro la produttrice discografica: scontro aperto su Instagram | È stato obbligato

Querelle in corso tra Tiziano Ferro e la nota produttrice discografica. Il mega litigio sta proseguendo sui social, il loro botta e risposta sta facendo preoccupare i fan, ecco che cos’è uscito fuori da questa vicenda, lui è stato obbligato.

Tiziano Ferro è il noto cantante che da anni porta luce e poesia nel panorama della musica italiana, non è un semplice cantautore ma è un vero e proprio “poeta” della metrica musicale. Per chi lo segue da sempre, sa benissimo qual è la sua storia, l’abbiamo udita da lui, l’abbiamo letta nei suoi libri e l’abbiamo vista del video documentario rilasciato dallo stesso su Amazon Prime Video.

Quel ragazzino romano talentuoso e anche molto timido, da quando approdò in radio con la sua, Xdono nel 2001, non si è più fermato e da allora di strada ne ha fatta, è cresciuto sia come professionista sia come uomo, diventando più sicuro di sé, in quanto il suo sogno era uno solo, cioè lavorare nel campo della musica.

Di recente è stato sotto i riflettori per molti motivi personali, ma il mega litigio scoppiato in questi giorni con la produttrice discografica, probabilmente nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ecco che cos’è successo.

Il mega litigio tra Tiziano Ferro e la produttrice discografica

È iniziato tutto con una dichiarazione rilasciata dalla famosa produttrice discografica, la quale ha scoperto tantissimi cantanti di talento, a Francesca Fagnani durante la puntata di Belve. Alla domanda della conduttrice su quale artista non sia stato riconoscente con il lavoro suo e di suo marito, la sua ospite ha così risposto: “Secondo me Tiziano Ferro non ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza. Uno ce l’ha o non ce l’ha”.

Dopo questa rivelazione, Ferro ha rilasciato una storia social dove dichiarava: “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa’. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?…”.

Tiziano Ferro contro Mara Maionchi

Dopo questo primo botta e risposta, la bagarre social è proseguita tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, lasciando tutti i fan senza parole. Con una successiva storia social, il cantautore ha poi condiviso uno stralcio da un articolo pubblicato su MowMagazine, dove si evince che all’epoca i problemi per cui Tiziano non sarebbe potuto emergere fossero il suo peso e il suo orientamento sessuale.

A questo post social, Mara ha così replicato: “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’autodeterminazione siano sacre…”. Dopo le parole della Maionchi, anche suo marito, Alberto Salerno ha rilasciato la sua versione, sostenendo la dichiarazione della moglie. Che dire, questo botta e risposta per il momento pare non essere giunto alla fine, ma speriamo realmente che i tre grandi personaggi del panorama musicale possano fare pace, perché sarebbe veramente un peccato che il loro rapporto venisse meno visto la storia d’affetto che li ha uniti per così tanto tempo.