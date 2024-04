GF VIP, querela per stalking in partenza: post cancellati su ogni social | La storia per lei non era mai finita

GF VIP, momenti durissimi per alcuni ex protagonisti. Una querela e tanta amarezza per una storia che forse per lei non era mai davvero finita.

Già il fatto che parliamo di quello vip deve farci intendere fin da subito che non ci stiamo riferendo all’edizione, appena conclusasi, con la vittoria della bellissima Perla, del padre di tutti i reality. Difatti a questo giro il programma si chiamava semplicemente Grande Fratello. Inoltre ha subito moltissimi cambiamenti.

Al suo timone abbiamo sempre trovato il carismatico Alfonso Signorini ma in studio, nelle vesti di accorta opinionista, abbiamo ammirato per la prima volta, Cesara Buonamici. Come ragazza Social ecco la splendida Rebecca Staffelli, figlia del mitico Valerio, che ha preso il posto di Giulia Salemi.

I concorrenti poi non si sono più chiamati vipponi o gieffini ma semplicemente inquilini. Inoltre non c’è stata alcuna differenza tra quelli famosi e fra quelli sconosciuti. Infine, è stato riaperto il temutissimo tugurio che tra l’altro è stato parecchio vissuto. Ci si era proposti di mettere in scena un’edizione all’insegna del rispetto ma dopo un po’ i partecipanti hanno mostrato diversi cedimenti al riguardo.

GF VIP, denuncia per stalking per lei

Insomma, anche stavolta ci sono state, pressoché fino alla fine, delle grandi gatte da pelare per Signorini. E in molti suoi fan temono che il prossimo anno ci potranno essere ancora delle rivoluzioni. Ora però, facendo un passo indietro nel tempo, gli occhi sono puntati su dei passati concorrenti. In particolare parliamo di un’ ex giovane coppia.

I due si sono conosciuti un paio di anni fa ormai all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. Inizialmente lui non ne voleva sapere e pareva spaventato dal sentimento che li stava legando sempre più. E alla fine quest’ultimo è esploso. Hanno poi iniziato una convivenza che però non è andata bene. E poi è arrivato l’annuncio della fine del loro fidanzamento che si è concluso pure con una querela per stalking.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, una storia finita solo per lui?

Diciamo che la questione è molto delicata e assai complicata, tuttavia, andiamo per gradi. I due ex sono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. A quanto pare, secondo quanto si può leggere su alcuni rumors, lei non si sarebbe mai rassegnata alla conclusione del loro legame. Fatto sta che sia la ragazza che le sue sorelle hanno deciso di agire legalmente contro quelle che ritengono della fake news.

Dal canto suo Alessandro Rosica, alias l’Investigatore Social, ha fatto sapere che ha già provveduto tramite il suo legale ad agire legalmente contro di loro. Tra l’altro l’influencer ha dichiarato che si farà testimone oculare della querela per stalking che sta per partire da Manuel nei confronti della sua ex.