Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha salvato”, la storia ha fatto commuovere tutti | Esperienza straziante

La storia raccontata da Giovanni Terzi in merito alla “sua” Simona Ventura ha fatto commuovere tutti, in quanto realmente ha vissuto un’esperienza molto difficile. Come sempre il vero amore può tutto.

L’amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura è quello che ci vuole in questo mondo dove il romanticismo ormai è paragonabile quasi ad un unicorno, cioè leggendario e mitologico. I più romantici, quelli che sognano ad occhi aperti dopo aver visto un film sentimentale, coloro che si nutrono di pane e libri di Nicholas Sparks, con loro due possono dire che quell’amore dei libri esiste anche fuori dalla carta.

Giovanni e Simona sono di una dolcezza unica e li abbiamo visti anche Ballando con le stelle, per niente rivali ma sempre e solo complici. Anzi ognuno brindava al successo dell’altro, caratteristiche subito notata dai loro follower.

Eppure Terzi di momenti “no” ne ha passati parecchi, per questo la sua storia ha fatto commuovere tutti, soprattutto l’aneddoto sull’importanza di aver incontrato la Ventura, diciamo che si sono salvati a vicenda.

Giovanni Terzi e la sua storia commovente

Conosciamo velocemente i due protagonisti di questa coppia meravigliosa. Da una parte abbiamo la grande Simona Ventura, conduttrice e attrice che da sempre appassiona il suo grande pubblico con la sua simpatia e le sue performance. Super Simo ha una grinta e una dedizione tangibile, non soltanto in famiglia ma anche sul lavoro. Nonostante in queste ultime settimane purtroppo è stata colpita dalla paralisi di Bell, non si è tirata indietro ed è andata a lavorare ugualmente.

Di Giovanni Terzi sappiamo che è un giornalista, uno scrittore, un conduttore e anche un architetto, è stato sposato due volte e anche lui come la Ventura ha dei figli avuti dai suoi precedenti matrimoni. I due attualmente, dopo qualche difficoltà iniziale, vivono in armonia la loro grande famiglia allargata.

Giovanni e Simona

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposeranno questo 6 luglio a Rimini e i due non vedono l’ora. Dovevano già sposarsi qualche anno fa, ma purtroppo a causa della pandemia hanno dovuto rimandare e quest’anno, in maniera molto tenera, Terzi ha fatto la proposta alla sua amata durante una puntata di Ballando con le stelle, ottenendo la benedizione anche della padrona di casa, Milly Carlucci.

Nonostante questo idillio che entrambi stanno vivendo dal 2018, anno in cui il loro rapporto fu ufficializzato al mondo, Giovanni ha raccontato di non aver vissuto momenti facili, soprattutto dopo che gli è stata diagnosticata una rara malattia degenerativa, la dermatomiosite amiopatica che attualmente sta tenendo sotto controllo con vari farmaci. In merito a tutto questo sconforto, come ha rivelato lui stesso, a portargli luce è stata la sua amata Simona: “amare è uno stato di grazia. Per me, amare lei è uno stato di grazia. Lei mi ha salvato…”. Insieme sono un piacere per gli occhi, voi che dite?