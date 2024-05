Comunicato ufficiale canale 5, presentatrice cacciata per sempre: scandalo in diretta TV | La devono sostituire

Le acque per Canale 5 non sono positive: una importante conduttrice verrà sostituita a breve. Ma con chi?

Il 12 giugno 2023 si è spento per sempre Silvio Berlusconi, l’imprenditore che ha segnato l’Italia in modo irrimediabile. Secondo alcuni, in modo positivo; per altri, all’opposto, in modo negativo. Sta di fatto che Berlusconi ha eretto un impero politico grazie alla sua precedente impresa televisiva.

Si tratta di Fininvest, successivamente ribattezzata con il nome attuale, ossia Mediaset. Questo grosso impero è stato poi lasciato in gestione ai suoi figli. Quando è morto, l’eredità è stata poi distribuita in accordo con le volontà dell’ex presidente del Consiglio italiano in questione.

A Piersilvio Berlusconi è rimasta la Mediaset, di cui era già formalmente e ufficialmente amministratore delegato. Tuttavia, alla morte del padre, il compagno di Silvia Toffanin ha dato una svolta alla sua rete, migliorandone l’immagine, tentando in tutti i modi di operare una sorta di risciacquatura in Arno.

Per questo motivo, sono state allontanate diverse personalità di spicco nel panorama dello spettacolo del Belpaese. Prima tra queste, Belen Rodriguez. Non solo, però: c’è stato un licenziamento che ha fatto più male di tutti, dal punto di vista di molti spettatori: quello di Barbara D’Urso.

Che è successo a Canale 5?

Con il re-branding di Canale 5 nello specifico e il licenziamento di Barbara D’Urso, Piersilvio ha dovuto gestire una situazione complicata. Chi posizionare in vece della beniamina del popolo di Pomeriggio 5? La soluzione era dietro l’angolo, benché comportasse non pochi problemi.

Per cercare di prendere due piccioni con una fava, ossia migliorare l’immagine della Mediaset, rendendola, per sua ammissione, “Meno trash” e colpire le altre reti, vi era solo un nome. Myrta Merlino, giornalista integerrima, nonché reale professionista dell’informazione.

Myrta Merlino – Romait.it – Ansa

La crisi di Canale 5: chi abbandona la nave?

La conduttrice che potrebbe venire cacciata via dal cast di Canale 5 e, nello specifico, di Pomeriggio 5, è proprio Myrta Merlino. L’inizio della suddetta trasmissione non è stato dei migliori. L’obiettivo era rendere più autorevole lo show tv, spendendo la risorsa della giornalista professionista.

Tuttavia, in molti hanno continuato a rimpiangere Barbara, lamentandosi altresì delle ripetute assenze reiterate da Merlino. Il confronto tra le due donne è stato inevitabile: Barbara D’Urso non ha mai fatto “assenza”, mentre la giornalista sì. Questo ha fatto credere che delle possibili sostitute siano appollaiate dietro l’angolo per prendere il posto di Merlino: Cesara Buonamici, Serena Bortone, Veronica Gentili o Cologno Monzese.