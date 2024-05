Maria de Filippi, il suo vizietto le ha fatto rischiare grosso: scattato l’addio ai suoi programmi | Nessuno lo sapeva

Maria De Filippi, la conduttrice e il suo vizio. Poteva esserle fatale. Ora è stato reso noto tutto quanto.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia lei, la divina vedova Costanzo, la regina indiscussa delle Reti Mediaset da moltissimi anni a questa parte. Di certo è anche la conduttrice più presente in video, nonché una delle più amate in assoluto dagli italiani. Ora che Uomini e Donne è giunto alle sua battute finali, grande è l’attesa per la finalissima di Amici.

E poi, in piena estate, al via la nuova stagione di Temptation Island, prodotta dalla sua Fascino. Anche quest’anno vedremo al suo timone il bravo e carismatico Filippo Bisciglia. Nel frattempo il suo staff non si ferma dal momento che è già alla ricerca dei nuovi tronisti per il dating show più famoso e chiacchierato della Televisione Italiana.

E lo stesso possiamo dire del padre di tutti i talent che ogni anno ci permette di conoscere tanti nuovi talenti sia per quanto riguarda il settore musicale che quello della danza. Insomma, possiamo dire che, a parte qualche settimana di meritate vacanze, Maria e il suo affiatato team lavorativo non si fermano praticamente mai.

Maria De Filippi e il suo terribile vizio

Lei cerca comunque di trovare il tempo da dedicare al riposo, a se stessa e agli affetti più cari, oltre che ai suoi immensi amori di pelo. Possiede infatti tanti cani con il quali adora compiere lunghe e rigeneranti passeggiate. Tra l’altro lei è pure una grandissima sportiva fin da quando è ragazza.

Cerca di seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia e bilanciata dove inserisce sempre tanta buona frutta e verdura. Non ama molto i carboidrati e sta lontana dal pane, così come dai prodotti da forno in linea generale e dai dolci. Inoltre ama mantenersi costantemente idrata e non beve alcolici. Eppure un vizio importante ce l’ha. Anzi, ce l’aveva.

Stop al fumo ma a loro non rinuncia

In sostanza fino a pochi anni fa lei è stata un’accanita fumatrice. Come ha raccontato al settimanale Oggi lei stessa ha poi deciso di smettere per motivi strettamente salutistici. Aveva accompagnato in ospedale una sua cara amica che doveva sottoporsi un’operazione molto delicata e lei ne approfittato per farsi fare degli esami, essendo sotto sotto una grande ipocondriaca.

E dopo aver letto gli esiti ha deciso di dimenticare per sempre le sigarette. Tuttavia lei ha anche un’altra mania, assai dolce e alla quale non vuole assolutamente rinunciarci. Si tratta di quella di masticare caramelle al limone della marca Leone. Lo fa da quando è ragazza e ancora oggi, quando si trova in Televisione, si trova a gustarle.