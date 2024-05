Vacanze, quando viaggi non dimenticare queste dritte: rischi di perdere bagagli e tutti i risparmi | Meglio informarsi

Vacanze, occhio a non farti fregare i tuoi bagagli! Come correi fin da subito ai ripari e salvarti le ferie.

Finalmente sono arrivate. Le sognavi da tempo e hai messo da parte negli ultimi mesi i soldini per potertele permettere. Hai fatto tanti sacrifici, lo sai bene, ma alla fine ce l’hai fatta. E così sei giustamente orgoglioso di te e ora te le vuoi godere, a maggior ragione, a pieni polmoni. Le tue vacanze te le sei proprio meritate!

Ora sei pronto a rilassarti e a divertirti oltre che, magari, conoscere persone nuove e visitare città e paesi a te sconosciuti. Chiaramente devi pensare anche al tuo bagaglio a seconda di quale sia la tua destinazione e dei giorni della tua permanenza in loco. Scriviti una bella lista di ciò che ti serve e spunta ciò che hai già messo in valigia, di volta in volta.

Molti prediligono il trolley mentre altri vari borsoni. Non mancano nemmeno beauty, sacche e zaini. Ovviamente dobbiamo optare per ciò che ci è più comodo e che ci è consentito portare a seconda del mezzo di trasporto scelto. Detto ciò poi dobbiamo evitare come la peste di perdere il nostro bagaglio.

Vacanze, occhio a non perdere il tuo bagaglio

E con ciò non intendiamo del fatto che talora può capitare, nel caso optiamo per l’ aereo, che venga perso durante il tragitto. No, ci riferiamo a ciò che può capitarci una volta che siamo scesi e che siamo magari nel bel mezzo delle nostre vacanze. Dunque siamo noi che dobbiamo tenere gli occhi ben aperti soprattutto se ci troviamo in un luogo che non conosciamo e in un Paese straniero.

Se abbiamo optato per un viaggio organizzato o abbiamo amici fidati sul posto possiamo dormire sonni più tranquilli sebbene sia comunque assai utile mai e poi mai abbassare la guardia. Difatti i ladri possono sempre essere dietro l’angolo e fregarci quando meno ce l’aspettiamo. Come dunque cercare di correre ai ripari?

Come correre ai ripari

In primis non lasciamo nulla di incustodito. In secundis quando ci muoviamo o saliamo su un autobus o in metropolitana mettiamo la borsa e lo zaino davanti a noi. Inoltre chiudiamo le tasche con dei moschettoni e sfruttiamo maggiormente quelle segrete e più interne. Non mettiamo mai i soldi insieme ai documenti o combineremo un bel guaio qualora fossimo derubati.

Cerchiamo poi di non isolarci troppo e anche quando mangiamo, anche se ci troviamo in un locale, teniamo i nostri risparmi e tutto ciò che ci appartiene vicino a noi. Infine, non facciamoci sgamare troppo come turisti. Difatti in tal caso i malviventi potrebbero prenderci maggiormente di mira pensando che abbiamo di certo con noi tanti bei soldini pure in contanti.