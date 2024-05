Isola dei Famosi, addio prematuro tra i VIP: questa sostituzione non se l’aspettava nessuno | Cambio radicale

Isola dei Famosi, si parla, senza se e senza ma, di addio. La sostituzione sta arrivando.

È ormai un fatto consolidato nel tempo che una volta conclusasi il Grande Fratello è l’Isola dei Famosi a prendere il suo posto a livello di messa in onda in prime time su Canale 5. Quest’anno però il carismatico Alfonso Signorini non ha ceduto il passo all’amica Ilary Blasi, bensì alla camaleontica Vladimir Luxuria.

In tanti sono rimasti senza fiato nello scoprire che l’ex signora Totti non sarebbe stata più al timone del programma. In ogni caso, come ha svelato lei in Che Stupida, la sua nuova autobiografia, lei ama molto anche cambiare sul lavoro. E ora è prontissima per farci divertire con Battiti Live in compagnia del suo grande amico Alvin.

Lei, dal canto suo, dalle pagine del settimanale Chi, che le ha donato anche una bella copertina, aveva rivelato di essere molto felice di questa sua nuova sfida professionale anche perché lei ama tantissimo la musica. In passato ha già condotto programmi prettamente musicali come il mitico Festivalbar e Top of The Pops.

Isola dei Famosi, pronta la sostituzione, i telespettatori sono senza parole

E di Vladimir che cosa ha detto? Le due si vogliono un gran bene e la showgirl romana ha speso parole al miele per la collega che per anni ha svolto in maniera eccellente il ruolo di opinionista per L’Isola dopo che tanti anni fa l’ha pure vinta come naufraga. Insomma, nessuna rivalità tra le due.

E ciò ha chiaramente rappresentato una sorta di coccola per l’anima per i numerosi estimatori di entrambe. Fatto sta che a questo giro il programma non decolla, come si dice in gergo. Gli ascolti sono decisamente bassi. E così si sta pensando, a quanto pare a una sostituzione che potrebbe essere pure imminente.

Ilary Blasi, sempre più vicino il suo ritorno

In sostanza TvBlog sussurra che sia Mediaset che Banijay, che è la società che produce L’Isola, non siano soddisfatte di come stia andando quest’anno e che pertanto stiano seriamente pensando di far ritornare al suo timone proprio Ilary. Di certo sarà fondamentale in tale direzione vederla in primis impegnata in Battiti Live.

Anzi, pare che il programma potrebbe addirittura cambiare ” casa”. Ricordiamo tra l’altro, per dovere assoluto di cronaca, che in primis era trasmesso in Rai, in particolare sul secondo canale, e che solo molti anni dopo è approdato su Canale 5. E, dulcis in fundo, si mormora pure che anche la Blasi sarebbe pronta a fare un bel cambio.