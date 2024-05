Romina Power, la sua villa a Roma fa invidia persino ad Al Bano: lusso sfrenato nel pieno centro della Capitale

Romina Power vive in una bellissima villa a Roma da fare invidia a tutti perfino al suo ex marito Al Bano Carrisi. Ecco dove risiede la nota cantante nel pieno centro della Capitale.

Il dinamico duo composto da Romina Power e Al Bano Carrisi hanno fatto sognare intere generazione con i loro brani intramontabili quali Felicità, Ci sarà, Tu soltanto tu e così via. Per non parlare dei loro film e dei loro spettacoli televisivi fatti in maniera congiunta, il tutto abbellito ancora di più dal loro amore forte e romantico di quegli anni.

Poi, come succede a molte coppie, segnati anche dai fatti tragici della vita, i due hanno preso due strade diverse, sia a livello sentimentale sia a livello artistico. Da qualche anno a questa parte, fortunatamente, Al Bano e Romina hanno fatto pace e sono tornati a cantare insieme, facendo un regalo meraviglioso ai loro fan e anche se a livello romantico i due non provano più nulla, vivono comunque la loro grande famiglia allargata, condividendo la bellezza di essere diventati nonni.

Non sappiamo se il “cuore” della Power attualmente sia occupato o meno, in quanto è sempre molto gelosa della sua privacy, mentre di Carrisi sappiamo benissimo che ha ritrovato l’amore insieme alla sua compagna, Loredana Lecciso, madre dei suoi ultimi due figli.

A prescindere dalle loro vite private, per quanto riguarda le loro abitazioni, per il cantante pugliese siamo ormai rimasti ammagliati dalla sua tenuta a Cellino San Marco, ma in quanti di voi sanno dove vive la sua ex moglie? La sua villa a Roma, nel cuore della Capitale, fa invidia a tutti ed è bella tanto quanto quella del suo partner artistico.

La villa a Roma di Romina Power

Tra uno show e l’altro, in quanto Romina Power e Al Bano Carrisi sono ancora molto richiesti dal loro pubblico e i due insieme non solo “infiammano” il palco, ma riescono a riempire le location di dove si esibiscono, si godono il loro ruolo di nonni. Infatti, anche la loro figlia Romina Carrisi, ha messo al mondo il piccolo Alex Lupo, diventando la mascotte degli altri cuginetti.

Tante cose sono cambiate nella vita dei cantanti e molte non sono proprio andate come speravano i fan e probabilmente anche loro, il giorno che hanno deciso di sposarsi, ma purtroppo nulla è controllabile a questo mondo e bisogna semplicemente adattarsi ai cambiamenti. Romina è quello che ha fatto, motivo per cui dopo tante indiscrezioni su quei presunti litigi tra lei e la nuova compagna dell’ex marito, la cantante pare abbia lasciato la sua seconda abitazione che aveva a Cellino San Marco, proprio nella tenuta di Carrisi e pare abbia preso una nuova casa, altrettanto bella ed elegante di quella che aveva prima.

Un panorama mozzafiato

La casa dove però Romina Power vive in maniera stabile è ovviamente la sua villa a Roma nel cuore della Capitale, dove non solo si gode la bellezza del panorama mozzafiato, ma si rilassa nel suo piccolo angolo di paradiso, con quel grosso giardino circondato da alberi e fiori colorati.

Gli interni sono eleganti e chic, come si può vedere da quelle poche foto social che ha rilasciato, ogni cosa è abbinata con gusto e com’è possibile scorgere, ci sono aree della casa dai colori più sgargianti e altri più tenuti, probabilmente i luoghi dove risiede quando ha bisogno di meditare e di trovare un pò di pace. In questa bellissima villa, vive insieme ai suoi cani e ovviamente le porte sono sempre aperte per i suoi figli e i suoi nipoti.