Camera da letto nuova con meno di 200 euro: non hai più bisogno del bonus | Con questo trucco rivoluzioni casa

Il bonus casa non è più necessario: scopri tutti i trucchi per arredare la camera da letto senza spendere un capitale.

L’arredamento di una casa è ritenuto da molti una sorta di forma d’arte in grado di riflettere lo spirito e il gusto di coloro che vi abitano. Vi è una vasta gamma di stili tra cui scegliere: dalle linee eleganti del classico al minimalismo sofisticato del moderno.

Ciascuno stile comunica qualcosa di sé, difatti lo stile classico incarna l’eleganza, forse anche un pizzico di status abbiente, con mobili raffinati e dettagli decorativi elaborati. A questo si abbinano anche i colori, prevalentemente con tonalità richiamanti il bordeaux o il verde scuro.

A livello percettivo, questi tipi di colori fanno sì che si possa attribuire al luogo una un’atmosfera sofisticata. I più ricchi, inoltre, potrebbero vantare anche mobili intagliati, tessuti pregiati e opere d’arte tradizionali. Il fascino è innegabile, sebbene talvolta possa risultare appariscente.

Tuttavia, lo stile moderno apparirebbe molto più minimalista ed essenziale. Questa è una tendenza degli ultimi anni, che arriva in accordo con il mutamento del proprio stile di vita improntato alla velocità. Moderno è uguale a pulizia e semplicità. Materiali come il metallo, il vetro e il cemento dominano gli interni.

La camera da letto

I mobili minimalisti sono tendenzialmente privi di ornamenti, creando una sensazione di spaziosità e leggerezza. Anche in questo caso, accorre in aiuto l’uso dei colori, in questo caso prevalentemente neutri con tocchi di tonalità accese. Questa cura particolare è evidente soprattutto nello spazio più intimo della camera da letto.

Questo luogo è infatti considerato contemporaneamente croce e delizia per gli abitanti della casa. Il motivo è semplice: il costo del mobilio della zona casa in questione è tra i più elevati di tutti, al punto che nemmeno i fondi del bonus casa potrebbero aiutare fino in fondo. Non ci sono problemi, però: il faidate accorrerà in aiuto, specie per le testiere del letto.

Il trucchetto per rivoluzionare la camera

È possibile rivoluzionare completamente la camera da letto con meno di 200€ e un po’ di buona volontà. Si possono realizzare testiere da letto in sughero. Chiaramente, sono possibili numerose combinazioni faidate, ma la sfida è meno ardimentosa nel caso del sughero. L’occorrente è reperibile in qualsiasi negozio di ferramenta.

Per la soluzione in sughero, sono necessari due pannelli di 50 cm x 1 metro che devono essere incollati dal lato più lungo mediante un nastro adesivo sul retro. Dopodiché, è possibile intagliare nel cartone la forma preferita per conferire stile alla testiera: tramite una matita e dopo aver posizionato il cartone sul sughero, vi si dovrà intagliare la forma seguendo il perimetro delineato.