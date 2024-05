Ricetta riso al salto, il piatto stellato è semplicissimo da fare: a Masterchef lo fanno sempre | Bastano 10 minuti

Cucinare un buon risotto è sicuramente una cosa molto piacevole. Ma ancor di più lo è farlo in questa maniera. Lo fanno pure a Masterchef.

Un risotto è un buon piatto che solitamente, specie se siamo in presenza di giornate particolarmente fredde, mette d’accordo tantissime persone attorno ad una tavola. Soprattutto se quest’ultimo è cucinato con grande amore possiamo dire che sia ancora più facile gustarcelo tutti insieme.

Tuttavia anche se vogliamo donarci una coccola possiamo prepararcelo anche se siamo da soli. In ogni caso c’è da dire che un risotto cremoso e ben fatto, dal più semplice e al più elaborato, è in grado di far tornare a sorriderci la giornata in toto. In questo caso si parla di un semplice risotto allo zafferano, che però può tornarci utile in un secondo tempo. In che senso?

Per farla breve, capita a volte che magari, presi da un senso di appetito che sembra più grande del solito, finiamo per non calibrare per bene le quantità del riso che andremo a mettere ai fornelli. Di conseguenza quella che uscirà sarà una porzione decisamente molto, ma molto più abbondante rispetto a quella che avevamo preventivato.

Risotto al salto, facile ed ottimo

Ci basta avere del risotto allo zafferano avanzato in abbondanza per poter mettere in tavola questa semplice ricetta. Si parla qui di una assai particolare detta appunto riso al salto. Di che cosa si tratta? Semplice, di un ottimo riutilizzo di riso già cotto in precedenza, che andrà a costituire uno sfiziosissimo piatto.

Gli ingredienti che ci serviranno per mettere in tavola questa delizia sono 1200 g di riso allo zafferano freddo e già cucinato, 4 cucchiai di burro chiarificato e, infine, 40 g di Grana Padano DOP da grattugiare. Non ci reta dunque ora che appropriarci di questi ingredienti e appropinquarci al tavolo da lavoro per mettere in atto la ricetta.

Il procedimento passo dopo passo

Ungiamo un piatto, poniamoci il riso freddo e iniziamo a schiacciarlo con il dorso di un cucchiaio fino ad andare a creare un disco sottile, che sia in grado di riscoprire totalmente tutta la superficie del piatto. Scaldiamo ora una padella di circa 24 cm e versiamoci all’interno un cucchiaio di burro chiarificato.

Quando sfrigolerà trasferiamoci accuratamente il disco di riso, facendo in modo che non si rompa. Lasciamolo quindi friggere il riso in questo modo per circa 4 minuti. A questo punto, servendoci opportunamente di un piatto, rigiriamo il disco di riso facendolo cuocere dunque anche dal lato opposto. Una volta ben dorato sarà pronto per essere servito.