Francesca Fagnani, offese gravissime dal collega in TV: “Rappresentazione falsa e dannosa” | La verità viene fuori

Francesca Fagnani, per la giornalista sono arrivate offese pesantissime dal celebre collega. Lei non ci sta e racconta la verità.

L’atto secondo di Belve sta andando benone. Promosso in prime time su Rai Due dopo che la Fagnani ha brillato come co- conduttrice per una serata al Festival di Sanremo 2023, la promozione è arrivate per lei e per il suo talk, decisamente fuori dagli schemi. Lei ha un modo tutto suo di impostare le interviste. Nel farlo poi regala sempre grandi esclusive ai suoi affezionati telespettatori.

Bella, bellissima, nonché dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. incanta con i lineamenti dolcissimi del suo viso e i suoi lunghi e setosi capelli biondi. Sa pungere con le sue domande ma sa anche divertirsi e commuoversi, quasi fino alle lacrime, quando incontra i suoi ospiti in studio. Quest’ultimi si siedono innanzi a lei su uno sgabello per affrontare la chiacchierata.

Una chiacchierata lunga ma che non stanca mai perché imprevedibile e ben accurata. La giornalista sa indubbiamente il fatto suo ed è una padrona di casa eccellente, oltre che una conduttrice sopraffina. Sa, insomma, come far sentire a suo agio anche chi non è avvezzo a farsi intervistare, soprattutto in TV, o rivelare episodi e confessioni molto intime e private.

Francesca Fagnani, la giornalista offesa pesantemente dal collega, arriva la verità

In tale direzione ha fatto boom di ascolti la sua intervista a Fedez che è stata quasi tutta rivolta al suo matrimonio finito con Chiara Ferragni. Il rapper ha pianto e in vari momenti è apparso in grande difficoltà nel parlarne, essendo un uomo molto sensibile. La Fagnani, con grande delicatezza, ha saputo aiutarlo a riprendersi e a conclude alla grande il suo intervento.

Un intervento che è stato molto seguito anche in streaming e che ha fatto molto parlare ovunque. Fatto sta che ora la giornalista è nel mirino per ben altro. Si parla difatti di offese pesantissime e gravissime che lei stessa ha ricevuto in Televisione da parte di un suo celebre collega. Lei non ci sta e parte all’attacco.

Per lei si tratta di una “rappresentazione falsa e dannosa”

In sostanza Striscia La Notizia ha mostrato in un servizio i vari outfit prescelti dalla professionista per presentarsi sul Piccolo Schermo nel corso delle nuove puntate di Belve. E al di là dei vestiti, il programma di Antonio Ricci si è soffermato sui gioielli assai costosi che lei ha sempre indossato e che recano la firma di Pasquale Bruni. E nel farlo è stata lanciata una domanda bella pepata.

“Deontologicamente parlando sarà corretta questa esibizione di ornamenti griffati”. Francesca con una lunga lettera pubblicata su Dagospia ha risposto sostenendo che quello che è stato trasmesso dal servizio è stata una ” rappresentazione falsa e dannosa”. In sostanza lei indossa solo per il piacere di farlo quei gioielli che le sono prestati solo per quella apparizione, senza guadagnarci una lira.