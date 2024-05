Roma omaggia Califano: dedicata una piazza a Casale Nei

La prima a dedicare una piazza al Califfo è stata Ardea. Ora, a distanza di undici anni dalla scomparsa dell’artista, Roma rende ufficialmente omaggio alla memoria di Franco Califano.

Al compianto cantautore verrà intitolata una piazza all’interno di Casale Nei. La Fondazione Califano con l’Amministrazione capitolina torna così martedì 14 maggio a celebrare, il cantautore romano che a pieno titolo si unisce alla rosa degli artisti ricordati nel parco di Vigne Nuove.

I grandi nomi a celebrare il Califfo

Una giornata di ricordo nel Maestro con i grandi successi di Franco Califano interpretati da Alberto Laurenti, accompagnato dalla sua orchestra, e dalla voce di Nadia Natali, l’ attore Maurizio Mattioli di Califano amico fraterno, che accenderanno la neonata piazza riportando simbolicamente in vita, l’artista reso immortale dalla sua stessa musica.

La decisione del Municipio III

Una decisione che arriva dal Comune di Roma, Municipio III. La volontà è di inserire nella toponomastica della città il cantautore romano che alla capitale ha legato in modo indissolubile tutta la sua carriere facendo della sua Roma musa ispiratrice per eccellenza. Accanto al Califfo, un parterre di nomi di altissimo calibro hanno già avuto le loro celebrazioni: Gian Maria Volonté e Rino Gaetano tanto per citarne alcuni.

“E’ una grande emozione. – afferma Alberto Laurenti – Tutto questo conferma che il Maestro Califano artisticamente continua a vivere più forte che mai”.

La cerimonia

L’appuntamento è per il 14 maggio, dalle 18:00 con il taglio del nastro. Saranno presenti gli Amministratori comunali, i rappresentanti della Fondazione Califano, gli amici più cari del Maestro e i numerosissimi fan. L’occasione è come sempre accompagnata dal ricordo musicale del Califfo affidato alla maestria e al talento di Alberto Laurenti, con Califano autore di grandi successi.