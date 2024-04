Temptation Island 2024, nuova data per l’inizio della trasmissione: questo appuntamento non va dimenticato

Temptation Island, tutti pronti per segnarsi in agenda la data del suo fischio d’inizio. La notizia è ufficiale.

Quando si entra nel cuore palpitante della primavera in molti pensano già all‘estate. E questa stagione, la più divertente dell’anno, per gli appassionati del Piccolo Schermo significa Temptation Island. Lo scorso anno il viaggio all’interno dei sentimenti ha potuto contare su dati di ascolto altissimi e da capogiro.

Emozionatissimo, orgoglioso e felice dei grandi risultati ottenuti il bravo e affascinante Filippo Bisciglia, il suo conduttore. L’ex gieffino ringraziava ogni martedì, che era esattamente il giorno seguente la messa in onda, dalla sua macchina, con un video Social, i telespettatori per aver seguito il reality così tanto numerosi.

Tra l’altro la scorsa stagione le coppie partecipanti erano tutte nip. Nonostante ciò hanno conquistato fin da subito i fan del programma. E una di loro è stata poi grandissima protagonista del Grande Fratello 2023- 2024. Stiamo ovviamente parlando di Mirko e Perla. Quest’ultima ha anche trionfato come vincitrice nel corso della finalissima.

Temptation Island 2024, ora si conosce la data ufficiale del fischio d’inizio

Quest’anno invece, a quanto pare, ci saranno anche coppie composte da personaggi famosi. Nelle ultime ore si è anche parlato della possibilità di vedere impegnata in questa avventura Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due però con una clip ironica avrebbero smentito ogni cosa al riguardo.

Se però da un lato non si hanno al momento alcuna certezza sui nomi dei partecipanti, l’abbiamo sul fatto che al timone del programma troveremo sempre il caro Filippo. Inoltre si sa anche la data in cui andrà in onda la prima puntata della nuova stagione, sempre in prime time su Canale 5.

Un mese per sognare con i suoi protagonisti e il bel Filippo

Si tratta del 24 Giugno 2024, quindi dopo che l’estate, calendario alla mano, è entrata ufficialmente a far parte delle nostre vite. Dunque, come possiamo constatare, il giorno fisso per il nostro appuntamento con Temptation rimarrà sempre il lunedì sera. La finale verrà invece trasmessa il 29 Luglio 2024.

Insomma, per un mese avremo modo di divertirci e di sognare con i suoi protagonisti che di certo lasceranno il segno e che magari, come è successo sia in passato che in tempi ben più recenti, ritroveremo in altri programmi targati Fascino e condotti dalla meravigliosa Maria De Filippi. Uno su tutti, Uomini e Donne.