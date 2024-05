Roma, 3 “bar impossibili” nascosti in città: trovarli sembra una caccia al tesoro | L’originalità ha conquistato tutti

Molte volte pensiamo di conoscere una città come le “nostre tasche”, eppure rimarrete stupiti da questi 3 bar, quasi impossibili da trovare a Roma se non si conoscono. È una specie di caccia al tesoro.

Viviamo in una realtà dove ormai c’è realmente tutto di tutto e ad ogni angolo delle varie città d’Italia, troviamo praticamente ogni genere di attività che sia essa alimentare e non. Grazie a questa vastità di scelta, i clienti si dividono generalmente in due gruppi, quelli che una volta scelto il locale preferito non si allontanano più da esso e quelli che ogni volta vogliono scoprire posti nuovi e vanno alla ricerca di attività finora sconosciute.

Sicuramente il “passa parola” è molto importante in quanto permette nel giro di poco, di venire a conoscenza di un’attività nuova che magari fino a quel momento era sconosciuta, anche perchè diciamocelo sinceramente, per quanto ci possano essere gli esperti della città, quelli che conoscono perfino il numero dei tombini della zona, è impossibile che possano conoscere ogni singolo ambiente della zona.

Roma poi è una città talmente grande e vasta che lascia stupiti tutti, non solo i turisti ma anche i residenti che ogni giorno vanno a scoprire quello che la mente umana è riuscita ad escogitare per rendere la propria attività accattivante e sicuramente competitiva in questa realtà, per certi aspetti, spietata.

Ecco perché oggi vogliamo parlarvi di 3 “bar impossibili”, nascosti talmente tanto bene nella Capitale che trovarli sembra quasi una caccia al tesoro. Se questo week end volete vivere una giornata avventurosa, proseguite nella lettura.

3 bar nascosti a Roma

A Roma come sapete di cose da vedere ce ne sono talmente tante che forse non vi basterebbe un mese per ammirarla tutta. Si respira “storia” ad ogni angolo, sono moltissimi i monumenti e le costruzioni da ammirare, per non parlare dei piatti tipici che potete assaggiare in città.

Se pensate di recarvi nella Capitale, anche perché almeno una volta nella vita la dovete vedere, vi conviene farvi un itinerario con i punti più importanti da visitare, anche in base a quanti giorni avete a disposizione. Inoltre, se non volete provare l’ebrezza di restare incolonnati nel Grande Raccordo Anulare, vi conviene spostarvi con la metro, seguendo la linea A, B e C per raggiungere i vari tratti di strada.

Ecco dove trovarli

L’itinerario della città di Roma potete tranquillamente farlo da soli seguendo la rete, le indicazioni che invece vogliamo darvi noi riguardano 3 bar quasi “impossibili da trovare”, per questo farete una sorta di caccia al tesoro ma alla fine resterete ammaliati, per l’originalità della location e dei menù.

Il primo bar in questione è il “The Barber Shop“, dove una sala da barba vintage si è trasformata in un bar segreto nel cuore della Capitale dove Joy Napolitano è pronto a stupirvi. Il secondo bar da appuntarvi nella vostra mappa è sicuramente “Spirito“, dove come recita il loro motto: “entra per un panino, esce con un cocktail” e infine “Int.2“, riservato solo ai soci, offre ai suoi tesserati un’esperienza indimenticabile. Noi la “pulce nell’orecchio” ve l’abbiamo messa, adesso sta a voi guardare i loro siti, cercare la loro posizione e lasciarvi sorprendere dalla loro originalità e dai loro “cavalli di battaglia”. Fateci sapere cosa ne pensate.