Valeria Marini, sai dove vive? La sua villa di lusso è davvero stellare: impossibile non notarla

La casa di Valeria Marini rispecchia in pieno la sua personalità: ecco perché è amata, invidiata, odiata e ammirata.

Valeria Marini, celebre showgirl amata in Italia, ha avuto una lunga e variegata carriera, lasciando il suo segno sul piccolo e grande schermo. Non solo, la sua impronta è stata importante soprattutto nei reality show, attraverso cui in molti hanno cercato di carpire la sua personalità stellare.

Nel corso degli anni, ha ricevuto tanto dai suoi seguaci, sia per la sua energia contagiosa che per i suoi iconici baci stellari. Purtroppo ha anche dovuto affrontare critiche pesanti, tra cui il body shaming da parte di haters del mondo del web. Alcuni, inoltre, la accusano di frivolezza, confondendo la sua presenza scenica con la superficialità.

Chi ha avuto modo di conoscerla più a fondo sa bene che è tutt’altro che superficiale. Un chiaro esempio di questo è emerso durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip, durante cui, alle domande su questioni sentimentali, ha risposto con profonda maturità e consapevolezza emotiva.

Quest’ultimo tassello ha fatto dunque riflettere i più, talvolta spingendo costoro a mutare la propria idea su di lei. Molti hanno infatti ripiegato su loro stessi, interrogandosi sul potere illusorio della televisione. Ciononostante, Valeriona ha diversi affetti a cui potersi aggrappare nei momenti di sconforto. Non solo: ha anche una casa bellissima.

Dove vive Valeria Marini?

A quanto pare, Valeria Marini, la dea dei baci stellari, ha una casa nient’affatto minimalista. Anzi, è espressione della sua vivacità e della sua esuberanza. Nello specifico, si tratta della villa da lei posseduta, ubicata al centro della Città Eterna, ossia Roma.

La casa in questione è situata a Piazza di Spagna, nel cuore pulsante della capitale. Non poteva essere altrimenti per una diva che disprezza la monotonia in tutto ciò che le compete. La possibilità di conoscere alcuni dettagli privati e intimi di Valeria, tra cui le zone più remote della villa, è alla portata di tutti: basterà visitare il suo profilo Instagram.

La casa in Piazza di Spagna

Secondo alcune fonti, la casa sarebbe stata progettata con l’idea di sentirsi alla stregua di Marylin Monroe, personaggio pubblico stimato dalla soubrette italiana. Alcuni dettagli visibili dai social confermano che a essere notato prima di ogni cosa è il terrazzo, spazioso e ricco di vegetazione.

Un altro fiore all’occhiello dell’abitazione di Marini sono gli interni, corredati da divani in pelle, lusso e sfarzo. Il camino, inoltre, è costellato di numerosi premi vinti dall’artista, tra cui i Telegatti. Un ultimo dettaglio è importante sottolineare: la vista dal terrazzo offre uno dei panorami più idilliaci che l’Italia possa annoverare.