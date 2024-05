Spiagge più belle del Lazio, non c’è bisogno di andare in Sardegna: qui il mare è un paradiso | Tappa obbligatoria

Se siete alla ricerca di spiagge mozzafiato da togliere il fiato, non c’è bisogno di andare sempre in Sardegna, perché anche nel Lazio ci sono tappe obbligatorie che non potrete assolutamente perdervi.

Partendo dal presupposto che ogni Regione d’Italia ha dei cavalli di battaglia, per i quali i turisti fanno la fila ogni anno, per poterli scoprire in lungo e largo, ci sono poi mete più adatte per le vacanze al mare e altre in montagna.

Bisogna sempre capire che tipo di vacanzieri siete, ci sono quelli che vogliono vivere di notte, con divertimenti e feste e fare “after”, ci sono poi quelli che vogliono fare “le lucertole” in spiaggia, quelli che amano i tour storici, coloro che vogliono solo camminare nella profondità delle zone montuose dove non esiste neanche un ripetitore per il proprio smartphone e così via.

Siete tutti liberissimi di scegliere la meta che più vi aggrada e online trovate moltissime idee per rendere le vostre vacanze ancora più indimenticabili. Noi oggi vogliamo soffermarci su chi sceglie la spiaggia come fulcro della sua vacanza estiva.

Sappiamo tutti che una delle regioni più gettonate a tal proposito è e resterà per sempre la Sardegna, eppure, senza togliere nulla ovviamente alle loro bellissime spiagge, vogliamo farvi scoprire le zone di mare più belle del Lazio. Una volta che le avrete scoperte non le lascerete più in quanto sono un paradiso per gli occhi.

Le spiagge più belle del Lazio

Volevamo aprire una breve parentesi in merito al discorso che vi abbiamo fatto in apertura, sui vari tipi di vacanza che i turisti possono scegliere nel periodo estivo e non. Qualora voleste poter fare diverse attività nella stessa Regione, sappiate che il Lazio è quello che fa per voi, in quanto troverete delle spiagge bellissime, di cui vi parleremo a breve, potrete fare trekking tra i monti più famosi della zona ed è inutile stare a dirvi a quanti tour storici potrete partecipare.

Vogliamo mettere poi la tradizione culinaria del luogo? Ci sono piatti che potrete gustare, come tradizione vuole, solo nella Capitale, i quali sono rinomati un pò ovunque, come per esempio il maritozzo, la pasta alla carbonara, il supplì alla romana, la pasta alla grigia e così via.

Bandiere blu anche nel Lazio

Ed eccoci giunti al discorso che tanto aspettavate, ecco quali sono le spiagge più belle del Lazio, premiate anche con la famosa bandiera blu, che vi faranno sentire in paradiso. Questo riconoscimento di prestigio viene assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), i quali, prima di premiare le zone costiere, ne valutano diversi aspetti, come per esempio la pulizia delle spiagge e del mare, i servizi offerti e così via.

Sono molte le spiagge italiane che sono riuscite ad ottenere questa premiazione e con orgoglio, l’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, rivela ai cittadini quali sono le spiagge del Lazio insignite di tale riconoscenza: “I miei complimenti, per questo prestigioso vessillo internazionale vanno alle spiagge di Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno, Anzio e Trevignano Romano”. Detto ciò, in quanti di voi sceglieranno queste mete per le prossime vacanze estive?