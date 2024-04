25 aprile a Roma, i miei bambini saranno felicissimi: appuntamenti da non perdere | Le attività son tutte per loro

25 aprile nella Città Eterna, che cosa possiamo fare di spassoso con i nostri bambini.

Il lungo ponte è arrivato. Eh sì, cadendo, per così dire il 25 aprile di giovedì in tantissimi ne approfittano per staccare qualche giorno in più dal lavoro e magari compiere qualche breve viaggio o gita fuori porta. Se poi abbiamo dei bambini in famiglia possiamo approfittarne per divertirci un sacco insieme a loro senza però spendere una fortuna.

E del resto con la crisi che vige tuttora nel nostro Paese ciò sarebbe vivamente consigliato. Il problema è che sovente mancano le idee per poterlo fare in maniera vincente e convincente. Diciamo che con il freschino, che in certi casi può essere però definito freddo vero e proprio, con un inverno ritrovato, è davvero dura trascorrere del tempo all’aria aperta.

Diciamo che con la primavera calda, con temperature decisamente più elevate per la stagione, di poche settimane fa si pensava di poter passare la Festa di Liberazione in giro per i monti e stando seduti su un bel prato magari per un pic nic. Dunque pare che queste proposte vadano necessariamente bocciate.

25 aprile, cosa fare con i tuoi bambini a Roma

In ogni caso, se non dovesse piovere, e ci troviamo a Roma possiamo comunque compiere delle belle passeggiate nei tanti parchi presenti e giocare con nostri bambini. Con loro poi possiamo fare anche un giro in centro e gustarci qualcosa di buono e di goloso per merenda. Tuttavia se vogliamo possiamo anche intraprendere con loro, se non sono molto piccoli, visite ai musei.

Tra l’altro quelli statali per il 25 saranno tutti quanti a entrata rigorosamente e totalmente gratuita. Per i bimbi poi l’Associazione Cicero in Rome ha indetto delle splendide visite guidate, volte a far conoscere loro la storia dell’Urbe Eterna e i suoi più importanti monumenti, mettendo in scena, in tutta sicurezza giochi e persino accattivanti cacce al tesoro.

Tra visite ai musei e ai parchi di vario genere, c’è l’imbarazzo della scelta

Bene è fare un salto metaforico sul sito ufficiale della realtà per conoscere meglio i programmi e tutto il resto delle informazioni a riguardo. Gratis è poi l’entrata per tutta la famiglia, sempre in occasione della Festa di Liberazione, le entrate ai parchi archeologici. In quel giorno inaugura poi a Zoomarine l’area denominata Zoorassico.

Qui è vivamente consigliato prenotare i biglietti anche per far sì che i propri bimbi possano godere di una giornata meravigliosa, gustando anche dei menù appositi. Infine, è possibile divertirsi a Cinecittà World con tantissime attrazioni. I visitatori potranno pure diventare attori anche solo per un giorno.