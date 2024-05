Allarme sanità, sequestrato il tè detox tossico per l’organismo: contiene una sostanza vietata | Buttalo subito

Il tè detox è stato sequestrato per alcune irregolarità, ma prima è finito nelle case dei consumatori. L’avviso è stato diramato ora.

La volontà di dimagrire è diventato un obiettivo annichilente per molte persone. Non si tratta di individui, uomini e donne che siano, che hanno bisogno per salute di perdere qualche chilo, bensì di vere e proprie ossessioni talvolta. Il problema è il modello estetico imperante, che guida le scelte della maggior parte delle persone in fatto di abbigliamento e cibo.

Proprio per questo motivo, talvolta, le persone che desiderano dimagrire ricorrono a degli strumenti che non sempre si rivelano produttivi. Nello specifico, in molti è ancora imperante la credenza per cui alcuni cibi siano da demonizzare. Questo accade spesso quando si parla della pasta, la quale viene abolita dalle diete in quanto carboidrato.

Tuttavia, come confermano molti dietologi e scienziati alimentari, la pasta non è un nemico. Il carboidrato è la benzina dell’organismo dell’essere umano, che ha bisogno di energie e di reperire le forze da più fonti nutritive. La pasta, ad esempio. Come la pasta, anche alcune bevande sono bandite, mentre sono preferite delle altre.

Infatti, secondo questo principio, le tisane dimagranti sarebbero un toccasana totalizzante nell’alimentazione di ciascuno. Il punto è che, ancora una volta, questo genere di alimenti può solo fornire un supporto a una già bilanciata organizzazione alimentare. Non può dunque assurgere a nettare degli dei della dieta assoluto.

Il tè detox tossico

L’ossessione che le grandi multinazionali e la narrazione pubblicitaria dei prodotti cosmetici hanno innescato nella mente delle persone ha spinto molte di queste a consumare un’ampia quantità di tisane, infusi e tè dimagranti. Fin qui, nulla quaestio. Il problema è sorto quando all’interno di oltre 140.000 bustine di Meridetox Tea è stata trovata una sostanza illegale.

Il Meridetox è stato perciò sequestrato, poiché nocivo all’organismo delle persone. La sostanza tossica in questione è la sibutramina, un principio attivo dimagrante vietato negli integratori alimentari, poiché va a incidere gravemente sul sistema nervoso. La sibutramina riduce la fame e il desiderio di cibo.

Il pericolo della sibutramina Essendo la sibutramina un principio attivo invasivo, può portare allo sviluppo di alcune problematiche di salute. Un esempio è la sindrome serotoninergica o quella neurolettica maligna. Il punto è che la sibutramina agisce direttamente sulle molecole del cervello. Tra l’altro, alla lunga, può anche aumentare il rischio di ictus, infarto o problemi cardiovascolari. Inoltre, agire sul sistema nervoso non equivale a educare l’organismo a una corretta alimentazione. Secondo alcuni esperti, infatti, il punto è l’educazione alimentare, non il senso di fame. È infatti possibile mangiare tanto ma in modo sano, senza ingrassare, così come è del tutto possibile mangiare poco e male.