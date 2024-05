Cambio di stagione, individuato il numero perfetto di vestiti da avere nell’armadio: è meno di quanto pensi

Cambio stagione, che stress! Ora risolvi così. Mantenendo meno capi nel tuo armadio. Il numero top.

Con il clima decisamente ballerino di questi giorni è davvero dura studiarsi l’outfit giusto per affrontare la nostra giornata. Gli esperti consigliano di vestirci a cipolla, in maniera di poter togliere un capo qualora avessimo caldo. E nel caso invece in cui la temperatura dovesse raffreddarsi potremmo tranquillamente indossarlo nuovamente.

Avere più che mai in questo momento a disposizione un armadio ben in ordine e con i vari capi disposti in maniera sistematica è dunque da vedersi come una vera manna dal cielo. Difatti, qualora invece ne avessimo uno decisamente in disordine, dovremmo trascorrere fin troppo tempo a cercare ciò che ci serve.

Inoltre in tale maniera vi è pure il concreto rischio di non indossare praticamente mai molti capi dal momento che non li troviamo alla bisogna. Lo stesso possiamo dire se abbiamo un armadio eccessivamente pieno. Inoltre in tal caso molti indumenti risulteranno fin troppo stropicciati e, qualora non potessimo stirarli per mancanza di tempo, mai indossati.

Cambio di stagione, stop agli acquisti compulsivi

Insomma, alla fine ci ritroviamo il più delle volte con maglie, maglioncini, gonne e pantaloni nuovi, che non ci vanno più bene o non ci piacciono più e che siamo costretti a dare via. Certo, possiamo sempre provare a venderli ma ciò ci dovrebbe far capire che, nonostante la grande crisi, ci facciamo talora prendere un po’ troppo la mano dalle compere.

Del resto quando siamo tristi la prima cosa che ci viene da fare è proprio quella di andare a fare shopping e a strisciare un po’ troppo la nostra carta di credito. Ora però è bene darci una calmata in tale direzione, quindi contare fino a 100 prima di fare una acquisto, memorizzando il numero perfetto di capi che dobbiamo avere nel nostro armadio per essere al top.

Il numero perfetto dei capi da avere

Parliamo di un numero che vi stupirà dal momento che è, in effetti, alquanto basso. Difatti si tratta, scarpe comprese, di 74 per quei Paesi che hanno sostanzialmente 2 stagioni e 85 per quelli che ne hanno 4. Il trucco sta nel puntare maggiormente su capi basici ed evergreen come, ad esempio, jeans dal taglio classico e t- shirt bianche e nere basiche. Sì anche alla camicia bianca che ha sempre il suo perché.

Stesso discorso per una giacca e/o un blaser nera/o o blu. Giocando con gli accessori poi potremo creare facilmente diversi look, da quelli più casual a quelli più eleganti. Il trucco sta nel non puntare mai su tutti capi eccessivamente originali che poi non potremo mixare facilmente tra di loro.