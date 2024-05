Dieta dei colori, se riempi il carrello con queste regole diventi un figurino: di’ addio alla fame

Dieta dei colori, seguila e non te ne pentirai. Con queste regole riempi il carrello e sarai sempre al top della forma.

Alessandra Amoroso ci invita con un suo celebre brano, diventato un vero e proprio tormentone, di Vivere a Colori. E mai come in questo periodo sarebbe meraviglioso riuscire a farlo concretamente all’interno della nostre vite vista la brutta aria che tira nel nostro Paese. Dunque, perché non farlo anche a tavola?

Come ben sappiamo è fondamentale per la nostra salute, sia fisica che psicologica, mangiare bene. Il che significa seguire un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata. E ora che l’estate si avvicina sempre più, se non vogliamo sfigurare in costume, è ancora più vivamente consigliato farlo.

Tuttavia è assurdo mettersi a seguire una dieta eccessivamente dura solo per superare questa prova. In tanti seguono diete fast last minute con il preciso obiettivo di farcela, andando poi incontro a grandi delusioni oppure, quel che è peggio, a danni seri per il proprio fisico. Una invece che ci permette di stare in forma senza arrivare a provare di continuo un senso di fame è quella dei colori.

La dieta dei colori, come essere al top senza avere sempre fame

Bene è ricordarsi che non dobbiamo percepire buchi allo stomaco di continuo perché in tal caso non riusciremo a rendere sui libri e al lavoro. Saremo nervosi e irritabili e la nostra quotidianità sarà decisamente dura da affrontare. E con molta probabilità non riusciremo nemmeno a prendere sonno. E quel punto addio anche al metabolismo veloce!

Non dimentichiamoci nemmeno di tenerci costantemente idrati e di fare del movimento ogni giorno. Ora però, se vogliamo perdere in maniera sana qualche kg di troppo e sgonfiarci, iniziamo a seguire questa dieta. Per farlo basta mettere queste cose esatte all’interno del nostro carrello quando andiamo a fare la spesa al nostro supermercato di fiducia.

Come funziona questo speciale piano alimentare

In sostanza, per seguire come si deve questo speciale piano alimentare, bisogna optare per un colore specifici in un giorno alla settimana. Il lunedì diciamo di sì al rosso, il martedì al giallo- arancio, il mercoledì al blu- viola, il giovedì al verde e, infine, il venerdì al bianco. Il week end possiamo mescolare i colori.

Detto ciò rammentiamoci che, soprattutto nel caso di frutta e di verdura, dobbiamo puntare alla stagionalità. Occhio sempre alla qualità del cibo che cuciniamo e poi portiamo in tavola, nonché ai condimenti e alle porzioni. Non dimentichiamoci che sia importante non saltare i pasti e dedicare del tempo ad essi al fine di masticare con cura il cibo.