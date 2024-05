Trasporti Roma: tutte le notizie della settimana dal 6 al 13 maggio

Gli utenti della Roma-Lido si preparano ad un lungo periodo di orario ridotto del servizio del treno verso Ostia, poiché Astral, il gestore dell’infrastruttura, ha annunciato un ulteriore slittamento dei lavori di rinnovo della rete elettrica.

Roma-Lido: Lavori di rinnovo alla rete elettrica, cambio di data

A partire dal 13 maggio, per adesso, l’orario sarà ridotto fino alle 21:00 dal lunedì al venerdì, mentre durante i fine settimana l’orario di servizio rimarrà invariato.

Astral ha reso noto che i lavori di sostituzione della rete elettrica sulla linea ferroviaria Roma-Lido inizieranno il 13 maggio, una settimana dopo la data originariamente programmata, questa modifica comporterà un orario ridotto fino alle 21:00 dal lunedì al venerdì per consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie, mentre l’orario di servizio durante i fine settimana rimarrà immutato, garantendo continuità nel trasporto per i viaggiatori durante quei giorni.

I lavori pianificati hanno l’obiettivo di modernizzare la rete aerea di alimentazione dei convogli lungo la tratta, questo include la sostituzione di tutti i cavi feeder e l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza delle sottostazioni elettriche (SSE) lungo il percorso.

Si prevede che tali interventi, dalla data di inizio effettivo dei lavori, richiederanno circa due anni per essere completati, anni durante i quali potrebbero verificarsi disagi temporanei per gli utenti.

Il rinnovo della rete elettrica è un passo importante per migliorare l’affidabilità e l’efficienza del servizio ferroviario sulla linea Roma-Lido, gli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture sono essenziali per garantire un servizio efficiente, tuttavia, questi cambiamenti dell’orario dei treni possano creare inconvenienti per coloro che dipendono da questa linea per i loro spostamenti quotidiani.

Atac investe 5 milioni per la manutenzione del sistema elettrico della Metro C

Atac ha lanciato una gara dal valore di 5,1 milioni di euro per la manutenzione del sistema elettrico della linea C della metropolitana, questo investimento mira a garantire un funzionamento efficiente della terza metropolitana della Capitale.

L’investimento di 5,1 milioni di euro, annunciato attraverso il bando G13100/2024, è destinato alla manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della metropolitana, una componente cruciale per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dei treni.

La gara per l’appalto prevede che l’azienda vincitrice si occupi della manutenzione di diversi sottosistemi che compongono l’alimentazione elettrica della metro C, tra questi, ci sono i 18,5 chilometri di linea di contatto rigida a doppio binario, che si estende da San Giovanni a Pantano, e gli 11,3 chilometri di linea di contatto elastica interna al deposito Graniti. Oltre a ciò, sono inclusi nel contratto anche gli interventi sulle sottostazioni elettriche di alimentazione e sulle cabine di conversione dislocate lungo la linea.

Un aspetto molto importante dell’appalto riguarda la disponibilità operativa garantita dall’appaltatore, infatti, questo dovrà fornire un presidio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 presso il deposito di Graniti, assicurando così la prontezza nell’intervento su segnalazione di Atac per la risoluzione di eventuali guasti o problemi nel sistema elettrico.

Non solo, l’appalto dovrà anche coprire l’estensione futura della linea C fino al Colosseo, prevista entro la fine del 2025, questa estensione aggiungerà ulteriori 2,175 chilometri di catenaria, sottostazioni e cabine di conversione, aumentando ulteriormente la complessità e l’importanza della manutenzione del sistema elettrico della metropolitana.

Riattivate le linee per le spiagge di Ostia

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, le linee mare Atac che conducono alle spiagge di Roma sono state riattivate, tuttavia, questa operazione è stata accompagnata anche dalla sospensione temporanea di una delle rotte principali, la linea 07, a causa di restrizioni alla circolazione.

Il richiamo delle spiagge di Ostia è sempre forte, specialmente quando le temperature iniziano a salire e l’estate si avvicina, per cui, come di consueto, la linea 062, che connette il Porto di Roma a Castel Porziano, è stata riattivata dal 1 maggio 2024.

La linea ha un’importanza strategica per il quadrante, dato che collega tutto il litorale di Ostia, tra la zona del Porto e la Stazione Cristoforo Colombo della Roma-Lido e crea anche una connessione con la ferrovia con la già citata Colombo e Lido Centro. In altre parole questa linea è un’opzione comoda che rende più accessibile il litorale.

Fa da contraltare la sospensione temporanea della linea 07, un’altra rotta importante per il X Municipio, sospensione dovuta alla restrizione alla circolazione dei veicoli pesanti sul ponte al chilometro 7,6 della via Litoranea.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli, hanno costretto l’Atac a interrompere le corse della linea 07 a partire dal 1 maggio 2024, questa limitazione, che ha comportato già la limitazione del servizio alla tratta stazione C. Colombo-via Litoranea, ha colpito duramente i pendolari e i visitatori che frequentano il camping internazionale di Castel Fusano.

Atac ha cercato di mitigare i disagi, con la riattivazione della linea 062, il camping internazionale di Castel Fusano continua a essere accessibile attraverso le fermate lungo il lungomare Amerigo Vespucci.

Metro B: aperto il parcheggio di scambio ad Annibaliano

L’inaugurazione è arrivata dopo più di 10 anni di attesa. Adesso sarà più facile prendere la metropolitana, l’inaugurazione segue di pochi mesi l’apertura del parcheggio di Conca d’Oro, attivato a marzo.

Dopo più di 10 anni dall’inaugurazione della metro B Bologna-Conca d’Oro, è stato finalmente inaugurato nella giornata di martedì 30 aprile il parcheggio di scambio Annibaliano, nei pressi dell’omonima stazione.

La struttura ha una capacità totale di 268 posti auto di cui 6 riservati ai diversamente abili, 5 stalli rosa e 20 predisposti per le colonnine elettriche, oltre a 16 posti moto.

L’hub di scambio sarà aperto da domenica a giovedì dalle 5:15 alle 00:15, mentre venerdì e sabato la chiusura è posticipata alle 02:15 di notte coerentemente con il prolungamento degli orari di servizio della metro.

La tariffazione segue quella degli altri parcheggi di scambio con un costo di 2,00 € per 12 ore consecutive e 3,00 € per 16 ore consecutive: gratuito l’uso agli abbonati Metrebus.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana