Report (Rai3): ecco il momento che ha fatto il picco di ascolti

Nuova puntata di Report, la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci. Come ogni domenica sera, altissime percentuali di gradimento e soprattutto numerosi temi trattati per uno dei programmi d’inchiesta di punta della televisione italiana. Ma qual è stato il momento che ha fatto il picco di ascolti?

Sigfrido Ranucci a Report

Gli ascolti e l’inchiesta principale

Al centro della questione, nella puntata di domenica 05 maggio, il denaro destinato agli allevamenti intensivi da parte dell’Europa, pratica che comporta maltrattamento agli animali, inquinamento e forte rischio per future pandemie. Un approfondimento che fa seguito al documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, nelle sale a fine febbraio scorso, che ha suscitato numerosi dibattiti ed è ritenuto un vero e proprio caso cinematografico. Il lavoro è stato presentato in anteprima al Parlamento Europeo e dalla sua proiezione, effettuata anche in numerose altre sedi istituzionali, Food For Profit ha provocato un vero e proprio dibattito politico, in relazione al tema dei sussidi europei destinati ad allevamenti intensivi, con relativa contiguità di alcuni politici all’industria della carne.

Giulia Innocenzi, giornalista di Report

Report ha dunque narrato in esclusiva per la televisione italiana questa analisi effettuata in giro per l’Europa. La scorsa puntata è stata seguita da circa 1.436.000 spettatori, un numero equivalente all’8% di share, considerando in questi dati, l’anteprima dalle 21.01 alle 21.37 (seguita da 1.199.000 spettatori, corrispondenti al 6.2% di share), e il Plus dalle 23.06 alle 23.24 a (seguito da 937.000 spettatori, corrispondenti al 6.5% di share).

Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report

Gli altri temi

In onda però anche l’inchiesta “Verità per Giulio Regeni”, volta ad approfondire le parole che raccontano la drammatica fine di Giulio Regeni ritrovate nella stanza del Cairo, dello stesso dottorando, assassinato nel 2016. Si tratta di parole in italiano riportate sottoforma di appunti recanti una traduzione in arabo. Quello che sembrerebbe un vero e proprio presagio, leggendolo quest’oggi. Pagine di appunti che non sembrerebbero, a detta della famiglia, scritte dalla mano di Regeni. Un dettaglio decisamente triste e inquietante.

Giulio Regeni

Un’inchiesta effettuata in concomitanza del periodo del processo ai quattro presunti sequestratori, torturatori e assassini del giovane e che racconta per la prima volta il ruolo giocato dall’Italia e dalle istituzioni nel corso dei dieci giorni trascorsi dal rapimento al ritrovamento del corpo. Secondo alcune tesi sostenute, a 48 ore dalla sparizione di Regeni, la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri sarebbero state già a conoscenza del quadro completo dei fatti. Una ricostruzione retta anche dal ritrovamento di alcuni documenti secretati.

Sigfrido Ranucci

Il momento più visto

Il momento più seguito della scorsa puntata di Report è stato registrato durante la messa in onda del tentativo di intervista al presidente di un’azienda suinicola attenzionata dalla redazione del programma. Il picco di audience è stato registrato durante il tentativo di intervista, fallito per la non volontà dell’interlocutore di voler ascoltare le domande della giornalista della squadra di Ranucci. Questo, registrato alle 21.41, è stato seguito da 1.766.044 spettatori (fonti Auditel by MEDIA CONSULTANTS)

Un allevamento intensivo di suini documentato da Report

La nuova puntata di Report andrà in onda nuovamente in prima serata, domenica 12 maggio. Le precedenti puntate, con le relative inchieste, sono disponibili on demand su Raiplay.