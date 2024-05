Pizza senza glutine, questa ricetta è davvero il TOP: leggera e croccante come al ristorante | La farai ogni sabato

La pizza ha una storia millenaria, ma è sempre benvoluta perché sa come reinventarsi: ora la ricetta senza glutine.

La pizza è un alimento squisito che può accompagnare diverse situazioni sociali. La sua versatilità è uno dei punti di forza non solo del cibo in sé, ma anche di tutti gli esercizi commerciali che la rivendono. Le pizzerie, infatti, possono sfruttare questa qualità al meglio.

Infatti, che sia a Napoli, patria della pizza, o in altre città di Italia e oltreoceano, le pizzerie rivaleggiano su diversi fronti. Il primo è di certo quello della preparazione dell’impasto e degli ingredienti postivi; il secondo è però quello più competitivo, poiché riguarda l’originalità.

I ristoranti offrono spesso varianti di diverso tipo per andare incontro alle esigenze e ai gusti dei propri clienti. Difatti, in alcuni casi si trovano esperimenti riusciti o meno. Un esempio è la pizza con l’ananas, la variante statunitense tanto criticata da Napoli e dintorni.

Tuttavia, accade spesso che la pizza assuma forme diverse per esigenze di marketing: l’impasto a forma di cuore per San Valentino; il sugo posto sulla crosta che raffigura la bandiera italiana o, addirittura, la mozzarella che funge da superficie per la pasta, in una curiosa inversione di ruoli. Non è tutto, però.

La pizza è democrazia

La pizza è tra i cibi che maggiormente risentono delle diverse problematicità in cui versano le persone affette da intolleranze o allergie. Il prodotto è un cibo semplice, ma purtroppo in questi ingredienti base vi sono elementi che non tutti possono digerire.

Nondimeno, la pizza margherita è un cibo non vegano, per cui i ristoratori hanno dovuto sudare per trovare soluzioni utili ad accontentare tutti, senza che costoro abiurino ai propri principi. Per questo motivo, sono nate le varianti cruelty free. Tra tutte le innovazioni degli ultimi anni, fortunatamente è giunta anche la pizza senza glutine.

La ricetta della pizza senza glutine

La pizza senza glutine è semplice da preparare e, soprattutto, preserva la croccantezza tipica del cibo. Per poterla preparare al meglio, sono necessari pochi ingredienti per 2 persone:

500 grammi di farina gluten free

425 ml di acqua

25 ml di olio di oliva extravergine

2 grammi di lievito di birra

20 grammi di sale

250 ml di passata di pomodoro

mozzarella e basilico

Prima cosa: lavorare la farina su un ripiano per circa 4 minuti, aggiungendo costantemente lievito e acqua. Dopodiché, aggiungete olio, lavorando per circa 1 minuto. Avendo ottenuto l’impasto, bisogna stenderlo su una teglia e lasciare a riposare per 4 ore. Di seguito, preparare il condimento con passata di pomodoro e olio e stendere il tutto sulla pizza. Infine, infornare a 250° per 25 minuti.