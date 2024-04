Dolce light al cucchiaio: ne mangi quanto ne vuoi e non ingrassi di un etto | Lo preparo praticamente ogni giorno

Il meteo negli ultimi giorni ha preoccupato la maggior parte degli italiani, le temperature fredde e le piogge hanno infatti destabilizzato diversi piani, tuttavia l’estate sta inevitabilmente arrivando.

Chi ha mantenuto la linea durante tutto l’anno non si fa di certo abbattere dal cielo grigio e anzi, cerca in tutti i modi di mantenere i risultati minimizzando gli sforzi e godendosi comunque piatti gustosi e pieni di sapore.

Tra questi, compare di sicuro il dessert, una portata spesso demonizzata ed eliminata dalla dieta di tutti ma che, senza troppa fatica, può rappresentare un premio quotidiano che non per forza intereferisce con la routine quotidiana.

Per questa estate si può provare a realizzare un budino che, sia per dimensioni che per ingredienti, può diventare una piccola coccola light da mangiare di tanto in tanto o con frequenza regolare.

Realizzarlo è semplicissimo e, per chi non è originario della Sicilia, potrebbe essere una novità assoluta al palato, in quanto si parla del biancomangiare, un dolce che, insieme al gelo di melone, rappresenta praticamente il dolce simbolo dell’isola.

Dessert al cucchiaio light senza uova

La ricetta di questo dolce richiede pochissimi passaggi e ancora meno ingredienti, infatti tradizionalmente è conosciuto per essere un piatto povero e tradizionale, che può essere realizzato praticamente da tutti.

Ecco gli ingredienti necessari:

500 ml latte intero;

80 gr di zucchero;

50 gr amido di mais (maizena);

1 limone (solo la scorza);

1 bacca di vaniglia (o una bustina di vanillina).

Questo elenco invece comprende gli strumenti da avere a portata di mano:

1 tegame;

1 bicchiere;

1 cucchiaio di legno;

4 stampini da crème caramel.

Ricetta del biancomangiare

Per prima cosa, è necessario unire nel tegame 350 ml di latte intero alla scorza di limone e alla bacca di vaniglia, posizionandolo sul fuoco dolce fino a ebollizione. Nel frattempo, si dovranno unire il resto del latte freddo (150 ml) con la maizena finché non sarà totalmente sciolta. Quando si formeranno le prime bolle, si dovrà versare il mix di latte e maizena nel tegame, mescolando continuamente. A questo punto è necessario eliminare sia la scorza di limone che la bacca, lasciando cuocere a fuoco dolce per 4-5 minuti, prestando attenzione affinché non si formino grumi.

Una volta terminata la cottura, il latte avrà una consistenza simile alla besciamella e potrà essere trasferito negli stampini a raffreddare, prima a temperatura ambiente e poi in frigo per 3-4 ore. Una volta rassodato e freddo, si potranno servire i dessert su un piatto (o nel contenitore scelto), accompagnato da scaglie di cioccolato, zuccherini, frutta o tutto ciò che si desidera.