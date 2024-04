Eccellenze italiane, Daniele Bartocci: “Vi dico i food trend per l’estate 2024”

Il food manager e pluripremiato giornalista ha rivelato quali tendenze aspettarci in tema di cibo e bevande per l’estate 2024

Sustainability, Green, Blockchain e Artificial Intelligence: sono i nuovi approcci del presente e futuro del pianeta food. E’ questa l’idea di Daniele Bartocci, pluripremiato manager del mondo food e giornalista, premiato di recente tra le 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio (libro d’onore in commercio da pochi giorni), ha descritto quelli che saranno i food trend per l’estate 2024.

Un settore più sostenibile

Secondo le ultime tendenze, il settore alimentare dimostra di voler essere più efficace, efficiente e sostenibile, non prescindendo dalla food tech, ovvero dalle innovazioni relative alla tecnologia di prodotto e di processo, legate inevitabilmente anche ai concetti di green, food delivery, marketing e communication. Un filo conduttore che ha dimostrato recentemente di essere costituito dall’esplosione del segmento Flexitarian (Vegetarian + Flexible: senza chiusure mentali troppo specifiche verso la carne). Il consumatore moderno è environment-friendly, con comportamenti smart e sostenibili, tra prodotti biologici, veg, e plant-based. Il tutto senza tralasciare l’enorme diffusione di bevande Ready to go e di comodi packaging ECO.

Carne sintetica e farine di insetti

E’ una società che sembra essere sempre più orientata verso l’impiego di farine di insetti e cibi sintetici (novel food), con il ritorno di moda dei cosiddetti “climatariani“, ovvero tutti coloro che adottano una dieta utile a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico di cui tanto si parla al giorno d’oggi. in un’era sempre più segnata da claim e slogan ambientalistici. Le alternative vegetali alle proteine stanno facendo altresì registrare una crescita esponenziale. La carne sintetica, farine di insetti e novel food, stanno mettendo a dura prova il sistema-paese Italia, visto che al momento si fa fronte a normative che ne limitano o impediscono specifici ingressi e utilizzi.

Il Grillo Cheeseburger

Il pensiero di Daniele Bartocci

“Un terzo degli italiani sceglie la dieta come modalità di cura del proprio corpo e della propria immagine. Il consumatore moderno è il primo a cercare uno stile di vita sano, preferendo alimenti biologici, salutari, alternative vegetali associate spesso all’impiego di packaging compostabili” – ha detto Daniele Bartocci, eletto nel 2023 Professionista dell’Anno Food Business & Communication alla Borsa Italiana-Piazza Affari.

“C’è da rilevare che nel 2023 ammontano a ben oltre 20 milioni i nuclei familiari che hanno acquistato bio almeno una volta l’anno. Numeri, come da previsioni, destinati a gonfiarsi con una parallela crescita dell’export biologico Made in Italy. Certamente, nella stagione estiva che scatterà ben presto, aumenterà il consumo di piatti hawaiani come poke o poke bowl. I piatti vegetali con il caldo avranno la meglio sulla carne, per la gioia degli amanti del veg&bio”.

Daniele Bartocci premiato tra le 100 Eccellenze Italiane 2023

Le bevande Ready to drink

“Con l’arrivo della stagione primaverile ed estiva, sentiremo senz’altro discutere sulle cosiddette bevande Ready to Drink” – ha continuato Bartocci – “latte aromatizzato, cappuccino freddo (iced) e caffè shakerato (preferito in bottiglietta e comodi packaging) sono soltanto alcuni dei prodotti lanciati sul mercato da colossi del settore. Svetta quindi la diffusione in volume e valore delle bevande pronte da gustare in totale autonomia, una moda sbarcata nel continente europeo e nel Bel Paese dagli Stati Uniti d’America. Negli ultimi tempi, molte realtà imprenditoriali, hanno optato per il lancio di aperitivi alcool-free, ovvero drink analcolici o con bassissima gradazione alcolica (buzz-less e mini-cocktail, molto graditi da millennials e Gen Z). La stragrande maggioranza dei cocktail-lovers preferisce per l’estate 2024 ingredienti di stagione e di qualità, con drink list che possono mutare in relazione a quello che la natura in quel particolare momento è in grado di offrire”.

Barman che prepara cocktails

I superfood

“Riguardo ai superfood” – ha concluso il giornalista e vincitore del Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana nel 2024 – “un mix di tendenza per il 2024 potrebbe essere secondo alcuni quello composto da grano antico amaranto e grano saraceno, prodotti vegetali alternativi a pesce o carne, così come appositi integratori alimentari a sostegno del benessere della donna. E’ probabile che aumenterà la richiesta di cibi ad alto contenuto di vitamina D, magnesio, probiotici considerando che “il cliente finale è alla costante ricerca di cibi che possano impattare in maniera benefica la salute mentale”. Il tutto con relativa migliore qualità del sonno, andrà sempre di moda proprio la domanda di cibi probiotici e ad elevato contenuto di vitamina D”.