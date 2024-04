Roma, 129 mila multe per doppia fila e in arrivo una nuova stretta

In questi primi mesi del 2024 le sanzioni per doppia fila e sosta d’intralcio, sono arrivate a quota 129.000 verbali. Una media di 1.500 multe al giorno, il triplo di quelle dello scorso periodo del 2023: 500 al giorno.

Un primo segnale della stretta, annunciata dal Sindaco Gualtieri, e che punta ad essere ancora più intransigente con l’arrivo del Giubileo. Ma in effetti, a guardare la città, non è difficile trovare situazioni in cui le automobili vengono lasciate in doppia fila o davanti ai cassonetti, sulle strisce gialle o sulle corsie preferenziali.

Doppie file, cantieri e ridistribuzione dei vigili

Il fenomeno, in gran parte, va imputato all’aumento dei cantieri in vista dell’anno Santo, ma anche della mole di corrieri che tutto il giorno consegnano merci ai romani. Un problema impellente da risolvere e che ha portato ad un vertice sull’emergenza parcheggio selvaggio convocato la scorsa settimana al Comando in via della Consolazione.

Sul Corriere della Sera di oggi si legge che «I vigili hanno deciso di ridistribuire le forze e assegnare duecento agenti ad hoc per essere “più presenti e più visibili contro la sosta selvaggia”, forse la causa principale del traffico impazzito di questi tempi».

Divieto di sosta, quasi 180 mila multe

Che ci sia una stretta lo evidenziano i dati, nei primi tre mesi del 2024 le sanzioni per divieto di sosta hanno raggiunto la cifra di 177 mila, un trend in aumento considerando anche in tutto il 2023 sono state raggiunte le 500 mila.

Due le principali ragioni di questo incremento, la prima va indicata nel proliferare di cantieri che riducono le aree di stallo portando numerosi automobilisti a infrangere le regole della sosta. La seconda consiste nel numero insufficiente di unità in servizio: sono infatti appena 2.800 circa, gli agenti su strada e non bastano certo a coprire tutta la città. Dunque nella scelta della priorità delle multe, vince di gran lunga il contrasto alla doppia fila.

In arrivo anche lo “Street Control”

In estate, inoltre arriverà anche la tecnologia in soccorso dei vigili urbani: sarà riattivato lo «street control», il dispositivo a infrarossi installato sulle auto dei vigili, in grado di pizzicare doppie file e divieti di sosta nonché verificare pagamenti di bolli e assicurazioni.