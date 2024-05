Torta low cost senza cottura, i miei figli me la chiedono sempre: super cioccolatosa e la prepari in 10 minuti

Torta zero costi senza accendere il forno. Il suo ingrediente top? Il cioccolato.

A colazione e a merenda, soprattutto se abbiamo bambini e figli adolescenti, per farli felici una buona torta fatta in casa è quello che ci vuole. Di certo non è facilissimo riuscirsi sempre vista la vita frenetica che abbiamo tutti quanti. Inoltre trascorrere ore ai fornelli e lasciare acceso per tanto tempo il forno non è il massimo per la nostra bolletta di gas e di energia elettrica.

Lo stesso possiamo dire se per prepararla dobbiamo utilizzare molti ingredienti vista la brutta aria che tira nel nostro Paese ove i rincari e la crisi la fanno ancora da padroni assoluti. Sentire invece la notizia, decisamente lieta, di poterne preparare uno a dir poco delizioso, con pochi ingredienti e in soli dieci minuti è da vedersi come una vera manna dal cielo.

E lo è ancora di più se non dobbiamo nemmeno pensare alla sua cottura. Aggiungiamo poi che si tratta di una torta molto golosa ove il cioccolato è uno dei grandi e indiscussi protagonisti. Ora è giunto il momento di svelarvi la lista degli ingredienti che dovrete preparare per poi darvi da fare con il procedimento. Siete pronti a prendere nota?

Torta sbriciolata al cioccolato, gli ingredienti

Parliamo di 500 g di biscotti al cacao, 200 ml di panna fresca, 300 g di mascarpone, 200 g di ricotta, 100 g di gocce di cioccolato e, infine, di 120 g di zucchero a velo. E adesso andiamo con la preparazione. Si incomincia con lo sbriciolare in una ciotola piuttosto capace i biscotti, quindi versarvi la panna liquida e iniziare a mischiare bene il tutto con l’ausilio di una forchetta.

Versare ora 2/3 del composto così creato all’interno di una tortiera dal diametro di 20 cm, quindi compattare la base dei biscotti sul fondo e sui lati. Mettere a riposare in freezer per una ventina di minuti. Nel frattempo, a parte, preparare la crema, ponendo in una ciotola la ricotta, lo zucchero a velo e il mascarpone. A questo punto mescolare con cura.

Il procedimento e alcune dritte

Unire le gocce di cioccolato e mescolare ancora al fine di amalgamare alla perfezione il composto che si sta creando. A questo punto prelevare dal freezer la base di cioccolato, quindi versavi sopra la crema di nocciole e livellarla. Aggiungere solo dopo l’altra crema, a base di mascarpone e di ricotta.

Procedere a livellare e aggiungere il resto del composto dei biscotti sbriciolati, lasciato appositamente da parte. Ora non resta che riporre la torta in frigo ove lasciarla per 2 ore. Prelevarla dall’elettrodomestico in questione soltanto pochi minuti prima di gustarla. Et voilà, la sbriciolata al cacao senza cottura è servita!