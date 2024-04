Luna rosa, il magico spettacolo ti farà rimanere a bocca aperta: così non torna più

Uno spettacolo da non perdere assolutamente è quello della Luna Rosa. Ecco dove e quando.

Il mese di aprile 2024, nel quale ora ci troviamo, ha già passato la metà a ci stiamo avvicinando ad un evento particolare, che coloro che conoscono sono oramai in trepida attesa. No, non si tratta stavolta della Santa Pasqua che, lo ricordiamo per dovere di cronaca, nel 2024 è caduta alta, quindi è stata festeggiata a fine marzo.

Sicuramente i più romantici, per collegarci alla ragione per cui siamo qui ora, sapranno di certo in che cosa consiste un plenilunio. Questo evento per altro, a livello mediatico è stato adattato per una duplice valenza. In primis per le pellicole romantiche, dove sicuramente non ha bisogna di alcuna presentazione, in secundis invece per un genere più dark.

Infatti la luna piena ricordiamoci che è più che mai presente nei film dove si parla di licantropi. Un vincente escamotage in tale direzione è anche stato adottato dal compianto Michael Jackson all’inizio del videoclip del suo grande successo Thriller. Ma di che cosa si tratta in questo caso e come mai viene chiamata Luna Rosa?

Il particolare evento della Luna Rosa

Si parla di un plenilunio che avverrà in data 23 aprile 2024, in questo caso un martedì, sebbene nulla abbia a che vedere in realtà con una colorazione particolare che verrà assunta dal satellite, quanto più con una magnifica pianta che è la prima a fiorire in questo periodo, regalando magnifiche tonalità al paesaggio.

Un altro nome che assumeva questo evento era quello di Luna Del Pesce. Come facile intuire, costituiva un vero e proprio paradiso per i pescatori. Questo nome derivava dal fatto che i pesci, in questo particolare e preciso periodo, risalivano le correnti, al fine di depositare le uova.

Quando ammirare questo speciale evento

Va detto innanzitutto che ciò non sarà visibile solo dalla Capitale, ma anche nel capoluogo meneghino, nella data indicata, ovvero 23 aprile 2024, ovviamente dopo il tramonto. Il massimo del plenilunio, ovvero quello che tutti aspetteranno trepidamente, avverrà dopo le 23.00.

Qualora il cielo sarà sgombro da nuvole, sarà visibile tranquillamente anche ad occhio nudo. Seguirà poi questo speciale evento una grande fioritura della vegetazione, come del resto vuole la classica tradizione primaverile. Una vera e propria, possiamo così definirla, ventata di rinascita, oltre che di buona e rosea speranza per il futuro.