25 aprile a Roma, quest’anno porto qui anche i miei figli: il divertimento è assicurato | Ho già prenotato tutto

25 aprile, come trascorrerlo al top nella Città Eterna anche insieme ai nostri figli. Le idee top.

Ci siamo, dopo la Santa Pasqua, che ormai è diventata un pallido, pardon, pallidissimo ricordo, stiamo pensando attivamente alla Festa di Liberazione. Tra l’altro quest’anno cadrà, come si suol dire, di giovedì e quindi è previsto un bel ponte o week end lungo. Insomma, si prevedono giornate molto intense sulle strade.

E poi c’è anche chi ha deciso di rimanere in città per rilassarsi e nel contempo divertirsi in compagnia dei propri amici e/o figli. Il problema è che non si sa sovente come e dove trascorrere del tempo in maniera lieta, senza spendere un sacco di soldi. E con la brutta aria che tira nel nostro Paese sarebbe decisamente consigliato non aprire troppe volte il portafoglio.

Cominciamo con il dire che non dobbiamo per forza di cose studiarci un piano di marcia troppo serrato ma che possiamo anche semplicemente pensare di dedicarci a delle belle passeggiate nel centro della Capitale, alla scoperta magari pure di angolini nascosti e di chiese ricche di fascino e di storia.

25 aprile, come festeggiarlo a Roma con amici e prole

E se siamo in compagnia dei nostri bambini possiamo divertirci con loro al parco, magari quello, assolutamente divino, di Villa Borghese, che è super frequentato pure dai vip. Se si ama particolarmente l’arte si possono visitare tanti musei, soprattutto quelli che prevedono l’ingresso gratuito.

Parliamo ad esempio del Museo Storico della Liberazione. Tuttavia se non abbiamo alcun problema a pagare un biglietto di ingresso possiamo anche optare per il Museo Etrusco di Villa Giulia così come una bella visita a Villa Medici. Per i più romantici è vivamente consigliata una mini crociera sul Tevere con tanto di aperitivo.

Tra musei, teatro, concerti e terme, il divertimento è garantito

E se siete in coppia e volete far felice il vostro partner potete prenotare un week end da sogno in un bel hotel, dotato di tanti confort, con tanto di spa. Potete pure optare per le Terme, godendo pure di qualche accattivante sconto, dopo esservi iscritto alle varie newsletter. Per gli amanti del Teatro poi dal 25 al 29 aprile va in scena all’Ambra Jovinelli Cyrano De Bergerac.

Al Quirino, negli stessi giorni, troveremo invece il mitico Neri Marcorè. Non mancheranno nemmeno tanti concerti in piazza, così come nei locali disseminati per la città. Il consiglio in più, qualora vogliate davvero divertirvi, è di prenotare l’evento a quale siete interessati partecipare, qualora sia possibile prenotare, onde evitare di non trovare posto.