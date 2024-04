Primo maggio a Roma, il concerto sarà imperdibile: sto facendo il conto alla rovescia solo per ascoltare lui

Il concerto del Primo Maggio a Roma è un appuntamento che non può assolutamente mancare, tra cantanti incredibili e ospiti d’eccezione.

Il concerto del primo maggio è ormai una tappa fissa annuale che va avanti dal 1990, portando sul palco celebrità italiane e anche straniere, come Robert Plant, ex membro dei Led Zeppelin, gli Oasis, gli Iron Maiden e gli Editors.

Quest’anno l’evento si terrà in via eccezionale al Circo Massimo (per via dei festeggiamenti del Giubileo che ne hanno impedito l’allestimento a Piazza San Giovanni), e da poco è stata resa pubblica tutta la lista delle celebrità che saliranno sul palco della manifestazione promossa da CGIL, CISL e UIL.

Come ogni anno si è svolto anche un contest con il quale si premierà il vincitore emergente dell’anno. L’obiettivo di 1MNEXT è stato infatti quello di selezionare, attraverso tre fasi, chi si esibirà al Concertone 2024, ricevendo il premio durante la diretta TV.

Tra i giudici che hanno scelto i 3 vincitori (di cui uno solo verrà premiato al termine dell’esibizione), comparivano il direttore artistico del Concertone, Massimo Bonelli, la direttrice artistica Numero Uno/Sony Music, Sara Potente, Lucia Stacchiotti di iCompany, Annarita Masulo di The Goodness Factory e Simona Orlando di Rockol.

Come assistere al concerto del 1° maggio a Roma?

L’ingresso all’evento sarà gratuito e libero per tutti, in più, per chi è lontano o vuole assistere allo spettacolo comodamente seduto sul divano di casa, può sintonizzarsi su Rai Radio 2 o su Rai 3, che trasmetteranno in live l’intero concerto dalle 15 a fino oltre la mezzanotte.

Con Radio Rai 2, si avrà l’occasione di partecipare al backstage dell’evento, poiché avrà una posizione d’onore in collaborazione con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), i quali coglieranno i sentimenti a caldo dei partecipanti, sia cantanti che conduttori, offrendone una visione ancora più esclusiva.

Chi condurrà e canterà al concerto del 1° maggio a Roma?

Tra i conduttori, è impossibile non nominare i due emozionatissimi Noemi ed Ermal Meta, che introdurranno abilmente la lista quasi infinita di cantanti che intratterranno gli amanti della buona musica. Tra loro compaiono ad esempio Achille Lauro, Piero Pelù, Coez, Ultimo, Morgan, Tananai, i Negramaro e Mahmood.

Lo slogan che farà da filo conduttore a tutto l’evento sarà la volontà di costruire insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale, corredando il tutto anche con l’hashtag #1M2024, che riempirà tutti i social con post, foto, video e anticipazioni.