Rino Gaetano in mostra al Museo di Roma in Trastevere dal 16 febbraio al 28 aprile 2024

A oltre 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano, la Capitale omaggia con una mostra il cantautore nato a Crotone nel 1950 e cresciuto a Roma, dove si trasferì con i genitori da bambino. Abitò nel quartiere popolare di Monte Sacro.

“Ho il piacere e l’infinita emozione di annunciare la prima grande mostra dedicata al genio di zio e che sarà dal 16 febbraio al Museo di Roma in Trastevere”, così il nipote di Rino Gaetano scrive in un post su Instagram, seguito da tanti commenti entusiastici per l’annuncio.

Esposti materiali inediti

La prima mostra dedicata al cantautore vuole raccontare a chi lo ha amato e alle nuove generazioni, la contemporaneità e l’originalità del suo pensiero e della sua proposta musicale. L’esposizione, allestita al Museo di Roma in Trastevere dal 16 febbraio al 28 aprile 2024, presenta materiali inediti (foto, cimeli artistici, oggetti) che insieme agli strumenti musicali, ai vestiti di scena e alla raccolta dei suoi dischi, illustreranno la personalità e l’attualità di un artista unico e amato dal pubblico prematuramente uscito di scena.

Un percorso emozionante e suggestivo che farà rivivere il ricordo di una delle più belle voci della canzone italiana che con ironia e sguardo poetico ha conquistato e continua a conquistare il cuore di tutti.

A cura di Alessandro Nicosia e Alessandro Gaetano.

Organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partner di Rai, con la collaborazione di Universal Music Publishing Group.

Informazioni

Luogo

Museo di Roma in Trastevere, piazza di S. Egidio 1/b Roma

Orario

16 febbraio – 28 aprile 2024

Da martedì a domenica ore 10:00 – 20:00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Chiuso il lunedì / Ingresso gratuito con la Mic Card.