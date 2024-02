Sanremo 2024: sono le donne che guardano il Festival

Archiviata la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo i picchi di ascolto di martedì sera, nel secondo appuntamento della Kermesse l’affetto del pubblico è leggermente diminuito. Ma a seguire Sanremo in queste due serate sono stati di più gli uomini o le donne?

Il logo di Sanremo 2024

Nove donne in gara

Dei trenta artisti in gara presenti in questa edizione, nove sono donne: Clara, Loredana Berté, Rose Villain, BigMama, Annalisa, Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. Tre di loro hanno occupato un posto nella Top Five al termine di tutte le esibizioni, in occasione della prima serata. Stando a quanto si legge in queste ore, secondo i bookmakers le stesse sarebbero, a vario titolo e con varie possibilità, seriamente in corsa per la vittoria finale.

Amadeus – RomaIT.it

Chi vince Sanremo

Mentre fervono i preparativi per la terza serata, si rincorrono le voci per individuare il possibile vincitore di questa 74sima edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo un ottimo avvio tra i pronostici, al momento Annalisa ha perso parte della leadership iniziale, stazionando in terza posizione. Al momento guadagna terreno Geolier. Il rapper di Secondigliano, pare contendersi infatti la vittoria con un’altra donna e grande promessa della musica italiana.

Parliamo di Angelina Mango, al momento saldamente in prima posizione. La figlia d’arte, alla sua prima apparizione a Sanremo, sembra suscitare diversi pareri favorevoli, in virtù di una serie di motivazioni.

Angelina Mango a Sanremo 2024

Innanzitutto è una degna rappresentante della GenZ, che la segue, la apprezza e la sostiene in gran numero. Inoltre, Angelina incarna uno stile e un modello di fare musica decisamente attuale, che rispecchia altresì la contemporaneità dell’industria musicale, decisamente attratta e sedotta dall'”Effetto Talent”. La figlia dell’indimenticabile Pino, concorre poi con un brano di grande freschezza e carisma, che rappresenta in pieno la lettura e l’andamento che il direttore artistico, Amadeus, sembra aver voluto adottare quest’anno. Brani ballabili, che strizzano l’occhio all’idea di tormentone e che senza dubbio quasi nulla hanno della scuola classica della romantica canzone italiana.

Se dunque per il gradino più alto del podio Angelina sembra avere pochi rivali, la maggiore indiziata ad aggiudicarsi il Premio della Critica, al momento pare essere Loredana Berté. Ricordiamo che il brano Pazza, si era posizionato primo in classifica dopo il voto della sola giuria della sala stampa, al termine del primo dei cinque appuntamenti.

Loredana Bertè, cantante italiana – Credit Ansa Foto – RomaIT.it

L’ultima vincitrice

Era il 2014, il brano è Controvento. Ad aggiudicarsi la vittoria è Arisa, che precede i colleghi Raphael Gualazzi e Renzo Rubino. Da allora solo vittorie al maschile sino all’ultimo trionfo, lo scorso anno, targato Marco Mengoni. Una vittoria al femminile che parrebbe molto probabile quest’anno, anche all’indomani del verdetto espresso da ChatGPT.

Secondo infatti l’interpretazione dell’intelligenza artificiale, sarebbe proprio una donna a dover vincere questa edizione. E’ Sinceramente il brano portato in gara da Annalisa ad essere il predestinato al trionfo, il modello di linguaggio sviluppato da OpenAI su questo non sembra avere esitazioni. Una linea che si contrappone e che si discosta, evidentemente, da analisi di diversa natura riscontrate mediante altre modalità di rilevazione.

Arisa canta Controvento a Sanremo 2014

Chi guarda Sanremo

Dal momento che, al netto di diverse analisi effettuate ci sarebbero altissime probabilità che a vincere il Festival quest’anno sia una donna, ci siamo chiesti chi, tra gli uomini o le donne, siano stati gli spettatori più affezionati e presenti nell’arco di queste prime due puntate.

Secondo alcune rilevazioni, nella serata di martedì 06 febbraio, davanti alla tv a seguire il Festival ci sarebbero state circa 6,29 milioni di donne, contro 4,31 milioni di ascoltatori uomini. Una superiorità a tinte rosa che, seppur in proporzioni ridotte per lo share leggermente inferiore, si è riproposta anche nella serata di mercoledì 07 febbraio.

Davanti allo schermo infatti ci sono state 5,63 milioni di telespettatrici, contro i 3,95 milioni di telespettatori (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Apparecchio televisivo

Non resta che attendere l’evoluzione di questo Festival per comprendere se il numero delle donne a vincere Sanremo rimarrà stabile a 18 (con l’ultimo acuto risalente come detto a 10 anni fa), o se sarà questo l’anno di una inversione di rotta, rispetto alle più recenti tendenze.