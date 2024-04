Cammina con Ale: domenica 7 aprile a Villa Doria Pamphilj la corsa-camminata benefica in memoria di Alessandro Parini

Al via la prima edizione della manifestazione sportiva organizzata dall’Associazione Alessandro Parini ad un anno dalla tragica scomparsa del giovane avvocato romano, rimasto vittima dell’attentato di Tel Aviv del 7 aprile dello scorso anno.

Cammina con Ale 2024

Villa Doria Pamphilj aprirà i suoi cancelli a un evento di beneficenza, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato con i “Fondi Sport” del Municipio XII di Roma. Una camminata-corsa non competitiva organizzata dall’Associazione Alessandro Parini – ETS i cui fondi saranno destinati ai progetti di solidarietà dell’Associazione, che si occupa di sostenere la crescita, l’istruzione, la formazione, la dignità e la salute di bambini e giovani, per continuare a manifestare con opere tangibili i valori di cui la vita di Alessandro è stata piena testimonianza.

Alessandro ha sempre creduto nel potere trasformativo dell’istruzione e del lavoro, nel potenziale illimitato che ogni giovane possiede e aveva fatto del suo impegno negli studi, nella professione legale e nell’amicizia, il motore della sua crescita, diventando un pilastro attorno al quale aveva raccolto amici, compagni e colleghi che insieme alla famiglia oggi ne vogliono continuare l’impegno, trasfondendo le sue speranze e le sue passioni in progetti concreti.

“Cammina con Ale 2024” è l’evento con cui l’Associazione che porta il suo nome si presenterà alla città di Roma, con la propria missione e accogliendo chiunque volesse abbracciarla.

Il programma della giornata

Domenica 7 aprile alle ore 10:00 appuntamento a Villa Doria Pamphilj nell’area antistante il “Vivibistrot” (ingresso da Via Leone XIII n. 30 o da Via Vitellia n. 102) da cui partirà la corsa-camminata. I partecipanti potranno scegliere uno dei tre diversi percorsi previsti dal programma (2 km, 4 km o 8 km) marciando all’andatura preferita.

All’arrivo, previsto per le ore 12:00, seguirà un momento di convivialità in cui sarà offerto un piccolo rinfresco prima dei saluti finali.

Le iscrizioni

La manifestazione è aperta a tutti, le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito dell’Associazione, oppure sul luogo la mattina dell’evento.

Ulteriori informazioni relative allo svolgimento della manifestazione sono consultabili qui.

Programmi in corso: sostegno alla formazione in Diritto Amministrativo

L’Associazione ha scelto di iniziare la sua attività con due progetti che ricalcano una delle più grandi passioni di Alessandro: lo studio e in particolare lo studio del Diritto Amministrativo.

È la materia a cui ha dedicato la sua carriera con straordinari risultati per la sua età, sempre vissuti con discrezione ed umiltà, con un impegno che ha ispirato colleghi, amici e chiunque abbia avuto la fortuna di stargli accanto.

Il Premio Alessandro Parini

Così, per sostenere chi come lui ha concluso un percorso di Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo, l’Associazione ha istituito il “Premio Alessandro Parini”, con cui si assegnerà un riconoscimento in denaro alle tre tesi di dottorato ritenute maggiormente meritevoli, a giudizio di una commissione costituita da professori universitari di Diritto Amministrativo (le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 marzo 2024, il bando è disponibile qui.

E ancora, è in corso il progetto “Premio Master MIDA” che prevede l’erogazione di un contributo in denaro, rivolto agli studenti iscritti al Master Universitario di Secondo Livello in Diritto amministrativo (MIDA) per l’A.A. 2022/2023, pensato come uno strumento di supporto nella fase successiva al conseguimento del relativo titolo, il bando è disponibile qui,

Per il futuro, sono in cantiere altri progetti benefici dei quali l’Associazione darà notizia sulla sua pagina ufficiale dove saranno diffusi anche i prossimi appuntamenti; tutti eventi che si raccorderanno alla vita di Alessandro e alle sue passioni.

Non solo corsa quindi, ma anche eventi di musica, teatro, fotografia, cucina e tanto altro, per stare insieme e creare occasioni di condivisione delle idee dell’Associazione tali da consentire di trasformarle in realtà concrete, che porteranno il nome di Alessandro Parini.

Rita Papalia