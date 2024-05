‘Fare il giro di Peppe’, il detto è 100% romano ma in pochi sanno il vero significato: la spiegazione è clamorosa

In quanti di voi sanno cosa vuol dire il famoso detto romano “Fare il giro di Peppe”? La spiegazione è clamorosa, in quanto veramente c’è sempre da imparare a questo mondo.

Ogni Regione italiana ha un detto, un modo di dire tipico che i residenti utilizzano nel parlato quotidiano, non per forza in dialetto, ma in base al contesto quella frase appare spesso. Il bello dei modi di dire è che vengono capiti dai cittadini del luogo, mentre generano perplessità per chi viene da fuori e questo è il bello dell’Italia.

I cittadini di ogni singola città con questi detti si sentono più uniti, ma non si rifiutano mai di spiegare “al forestiero” il significato della frase, per farlo sentire a proprio agio. Alla fine noi siamo questo, siamo inclusione, condivisione ed emaniamo gioia di vivere anche nei detti.

Negli altri Stati ci prendono in giro e ci affibbiano i classici stereotipi, “pizza, pasta e mandolino”, ma alla fine tutti quanti in vacanza vengono qui da noi, per la buona cucina, per l’allegria, per i reperti storici, per la nostra passionalità e per l’ospitalità del nostro Paese.

Ed è proprio per mettere tutti a proprio agio che oggi vogliamo svelarvi il significato di un tipico modo di dire, 100% romano, la cui frase si sente spesso tra gli abitanti della Regione. La spiegazione clamorosa vi lascerà senza parole, preparatevi ad imparare un aneddoto nuovo.

La spiegazione del detto romano

Prima di rivelarvi il significato del detto romano “fare il giro di Peppe“, volevamo rivelarvi il significato di altri detti e modi di dire che si sentono spesso nella Capitale che vi faranno sorridere, in quanto tutti quanti almeno uno l’abbiamo usato o l’abbiamo sentito nei vari film in televisione. Se ci fate caso poi, alcuni di essi vengono usati, magari con una cadenza differente ma anche in molti altri dialetti popolari italiani, questo per far capire che da nord e sud non c’è distinzione, sempre italiani siamo.

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita, a prescindere dal luogo di residenza non ha mai esclamato: “Daje”, “Eccallà”, “Morto ‘n papa se ne fa n’artro”, “Fatto trenta, famo trentuno”, “Ahó mica stamo ar Colosseo!”, “Chi nasce tonno nun po’ morì quadro” e molti altri ancora. Complici anche i vari cantanti e rapper, molti di questi detti li usiamo quasi ovunque. Poi ovvio ci sono modi di dire tipici solo del luogo citato, ma sono comunque tutti quanti molto interessanti da sapere.

Ecco cosa vuol dire

Ed eccoci giunti alla spiegazione tanto attesa. In quanti di voi sanno cosa vuol dire il detto, 100% romano, “Fare il giro di Peppe” o meglio per dirlo in dialetto “er giro de Peppe intorno alla rotonda, appresso alla Reale”? Oggi vogliamo svelarvi il curioso significato che sicuramente la prossima volta che lo sentirete, vi farà sorridere. Per prima cosa, questo modo di dire vuol dire aver fatto un’operazione superflua, allungando di molto quello che avremmo potuto risolvere nel giro di poco.

Seconda cosa, analizziamo le parole più importanti. “Peppe”, sta ad indicare Giuseppe Garibaldi, “la rotonda”, indica quella del Pantheon e infine “alla reale”, s’intende il percorso funebre fatto in occasione della morte di Vittorio Emanuele II di Savoia. Per capire questo detto, bisogna tornare indietro al 1878, quando in occasione del corteo funebre per la morte del re d’Italia, le cui reliquie sono ancora custodite all’interno del Pantheon, effettuarono un paio di giri della piazza per omaggio alla salma. Garibaldi, ignaro probabilmente di questo saluto, rimase dietro al corteo, anziché tagliare e aspettare la salma direttamente all’entrata. Da qui il detto sopra citato. Molto interessante, vero?