Doccia, elimina i cattivi odori con due ingredienti che hai già in casa: ti bastano due minuti e fanno tutto loro

Stop ai cattivi e pressanti odori che provengono dalla doccia. Punta su questi due ingredienti e ce la farai alla grande!

Che orrore quando entrate nel vostro bagno e percepite un cattivo odore che proviene dalla vostra doccia! Di certo non è a quel punto piacevole trascorrerci del tempo. E se qualche ospite ci chiedesse dove sta la toilette poi noi diventeremo in men che non si dica viola dalla vergogna. Ergo, come correre ai ripari?

In primis non dimentichiamoci mai e poi mai di arieggiare il più possibile anche questa zona della nostra dimora, soprattutto dopo che abbiamo compiuto un bel lavaggio. Utilizziamo poi anche validi deodoranti per ambienti e teniamo sempre l’ambiente ben pulito e igienizzato optando perlopiù su prodotti agli agrumi.

Evitiamo poi di tenere a lungo stracci e asciugamani eccessivamente bagnati, così come indumenti sporchi all’interno della cesta ove poniamo quelli da lavare. Anche tutto ciò contribuisce in men che non si dica, soprattutto quando sia il caldo che l’umidità si fanno sentire, alla creazione di spiacevoli odori.

Doccia, stop ai cattivi odori per il tuo benessere

Attenzione poi a non tenere ben pulita la tenda della doccia o la sua cabina. Occhio anche al doccione o soffione di essa ove si forma sovente del calcare che va necessariamente rimosso per la nostra salute. Oltre a ciò ricordiamoci di tenere al top anche le piastrelle e di eliminare sempre i rimasugli di capelli e peli, nonché di shampoo e di altri prodotti che usiamo per la nostra igiene personale.

Inoltre il sapone solido andrebbe usato con grande moderazione quando siamo in doccia. Difatti, qualora cadesse, anche in piccole quantità nello scarico, potrebbe in men che non si dica creare danni non di poco conto. E a quel punto saremmo anche costretti a chiamare un idraulico se la situazione risultasse particolarmente grave. Anche perché è anche a causa di ciò se dalla nostra doccia arrivano cattivi odori.

Con bicarbonato e aceto risolvi in un attimo

Non per nulla tutto ciò è causato sostanzialmente dallo scarico intasato. Pertanto una volta al mese cerchiamo di svuotarlo di tutto ciò che può risultare nocivo per la sua salute e corretta funzionalità. E per farlo in maniera rapida, convincente e vincente, basta puntare solo su questi due ingredienti che abbiamo tutti quanti in cucina.

Parliamo del bicarbonato di sodio e dell’aceto di vino bianco. In poche parole dovremo versare direttamente nello scarico 60 g di bicarbonato e subito dopo 150 ml di aceto. Ora dobbiamo bagnare con un panno imbevuto di acqua calda e chiudere con esso l’apertura. Lasciate agire circa 5 minuti, quindi procedete al risciacquo. Risultati super garantiti fin da subito.