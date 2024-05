Vacanza in crociera: perché farla e quando prenotare

Fare una vacanza in crociera è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Non a caso, sempre più persone, di ogni età, decidono di trascorrere qualche giorno a bordo di splendide ed enormi navi che solcano i mari.

D’altronde, è possibile non solo visitare più posti nel corso della stessa vacanza ma anche vivere un’esperienza unica grazie alle innumerevoli attività da fare a bordo e alle tantissime forme di intrattenimento pensate sia per i più giovani che per le persone più mature.

Optando per le crociere Mediterraneo , ad esempio, è possibile visitare diverse località dal fascino eterno ed emozionante, come Venezia, Santorini e Dubrovnik, nonché rilassarsi e divertirsi in ambienti dotati di ogni comfort.

Quando andare in crociera?

Prima di prenotare una crociera, è necessario considerare il periodo di partenza. Infatti, per ogni destinazione c’è il periodo migliore. Ad esempio, per una crociera nei Caraibi il momento ideale è fra Dicembre ed Aprile, mentre per un viaggio in Nord Europa il periodo migliore potrebbe essere quello estivo, quando le temperature sono più miti e le giornate più lunghe, ed è possibile godere al meglio delle bellezze naturali offerte dai Paesi.

Se, invece, non si hanno delle mete precise in mente, è possibile optare per una crociera offerta last minute e scegliere la destinazione in base al periodo di prenotazione, e non viceversa. In genere, optare per queste proposte significa partire con poco preavviso e tanto spirito di avventura, pertanto è necessaria una certa flessibilità.

Perché scegliere una crociera?

I motivi per scegliere una crociera possono essere molteplici, tra cui:

organizzazione semplice :la crociera permette di evitare lo stress necessario alla pianificazione del viaggio. Infatti, non bisogna prenotare gli spostamenti tra le diverse città, gli hotel, ecc., poiché le navi da crociera fungono sia da alloggio che da mezzo di trasporto. Pertanto, bisogna solo scegliere il viaggio, raggiungere il porto di partenza e imbarcarsi;

:la crociera permette di evitare lo stress necessario alla pianificazione del viaggio. Infatti, non bisogna prenotare gli spostamenti tra le diverse città, gli hotel, ecc., poiché le navi da crociera fungono sia da alloggio che da mezzo di trasporto. Pertanto, bisogna solo scegliere il viaggio, raggiungere il porto di partenza e imbarcarsi; diverse attività a bordo : le navi sono progettate per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti i viaggiatori, poiché offrono molteplici attività da fare, dai trattamenti rigeneranti presso la SPA agli spettacoli, passando per lo sport;

: le navi sono progettate per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti i viaggiatori, poiché offrono molteplici attività da fare, dai trattamenti rigeneranti presso la SPA agli spettacoli, passando per lo sport; esperienze gastronomiche : molte crociere ospitano a bordo una grande varietà di bar e ristoranti per accontentare anche i palati più esigenti, preparati con maestria da chef esperti;

: molte crociere ospitano a bordo una grande varietà di bar e ristoranti per accontentare anche i palati più esigenti, preparati con maestria da chef esperti; escursioni divertenti:oltre alle attività a bordo, alcune compagnie offrono emozionanti escursioni a terra, consentendo ai passeggeri di esplorare le destinazioni con guide esperte per cogliere la vera essenza della meta visitata.

Cosa mangiare durante la crociera

Spesso in molti si chiedono, specie chi non è mai salito a brodo di una nave da crociera, cosa si mangia durante la vacanza. Ovviamente non è possibile dare una risposta universale, tutto dipende da quale tipologia di crociera si vuol fare, dalla compagnia, dalle tratte ecc.

Non si ha solamente un ristorante comune ma anche delle altre aree adibite a ristorazione, dunque, dove è possibile consumare cibi e bevande. Ciò significa che vi è una grande eterogeneità di piatti tra cui è possibile spaziare, dalla pasta alla pizza, dalla carne al pesce e così via.

Non occorre dimenticare, inoltre, che a bordo della nave da crociera si ha anche l’opportunità di toccare con mano la tradizione culinaria dei posti in cui la nave approda. Oltretutto, durante il tempo a disposizione concesso per visitare le città è possibile anche cogliere l’occasione per degustare qualcosa di locale e assaggiare prodotti tipici che magari non sono presenti a bordo della nave da crociera. In questo caso è sempre consigliabile prestare molta attenzione all’orario previsto per il reimbarco, impostando ad esempio degli alert sul proprio smartphone al fine di ricordarsene.