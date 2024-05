Altro che Magnum, con questi gelati light allo stecco ti godi l’estate e perdi peso | Ricetta rivoluzionaria

Il gelato è il cibo più consumato della stagione calda, ma troppi fanno prendere peso. Almeno fino a questa ricetta light.

Il gelato è un cibo ricco di zuccheri, ma è anche fonte di gioia per quanti, ogni tanto, desiderano qualcosa di dolce per poter affrontare i drammi della vita o il caldo asfissiante delle giornate estive degli ultimi anni. Il problema che però molti si pongono, però, sono le calorie.

Ad ogni modo, il gelato ha un’origine del tutto controversa. Non è sempre stato il prodotto di una multinazionale o l’eccezione alimentare di qualche piccola catena locale che lo produce artigianalmente. Il gelato ha origini antiche e spesso contraddittorie.

Infatti, secondo alcuni storici, una prima forma di gelato sarebbe sorta nel 200 a.C. in Cina. Secondo altri, questa sarebbe sorta in Iran, la Persia dei tempi antichi. Secondo altri ancora, invece, il gelato sarebbe nato sotto l’impero romano di Nerone, quando costui avrebbe chiesto di dar forma a un cibo ghiacciato.

Sta di fatto che la forma industriale di gelato consumata da tutti oggigiorno è nata nel lontano XVI secolo. A quel tempo, i gelatieri dell’Italia del tempo presero a sperimentare l’aggiunta di diversi ingredienti all’interno del composto, fino a renderlo cremoso e goloso com’è oggi. Questo ha portato con sé una serie di problemi che hanno reso il gelato un alimento problematico per qualcuno.

La demonizzazione del gelato

Il gelato è oggigiorno demonizzato sia da chi si mette a dieta, sia da chi, invece, preferisce mangiare cibi sani. Ma il gelato, nella sua struttura base e conformazione, è davvero cattivo e nemico della linea? In realtà no, poiché nella sua ricetta base, gli zuccheri sono presenti, ma non è detto che questi siano nemici della linea, a meno che non si tratti di persone diabetiche.

Il grande problema del gelato è il fatto che sia un prodotto industriale. Questo comporta l’aggiunta di una serie di ingredienti che passano inosservati e che nuociono gravemente alla salute: additivi e conservanti ne sono un chiaro esempio. Questi elementi, un tempo, erano naturali (come lo zucchero, che conserva gli alimenti come nei sottolio).

Il gelato che fa perdere peso

Per poter gustare un gelato light, che addirittura fa perdere di peso, basta seguire una ricetta semplice semplice. Gli ingredienti sono i seguenti per 4 persone: 150 gr di yogurt greco con lo 0% di grassi; 35 gr di latte scremato; 6 gr di cacao amaro; 6 gr di dolcificante; 20 gr di cioccolato fondente; 30 gr di crema proteica.

Come prima cosa bisogna mescolare in una ciotola 25 gr di latte, lo yogurt greco, il cacao e il dolcificante. Quando si è ottenuto un composto cremoso, si dovranno riempire gli stampini del gelato a metà, completare con la crema proteica e poi mettere tutto in freezer. Dopo due ore, bisogna sciogliere in microonde il cioccolato fondente, tirare fuori gli stampini e fondere i due ingredienti. Questa ricetta ha solo 4 gr di grassi.