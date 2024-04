Amici 23, la nuova coppia è ufficiale: le foto non lasciano alcun dubbio | Il cantante era sulla bocca di tutti

Amici 23, un nuovo amore è nato. Il cantante, super chiacchierato, sta con lei. Gli scatti che lo rivelano.

Anche quest’anno il padre di tutti i talent sta ottenendo grandissimi successi. Non per nulla i nuovi talenti presentati, sia per quanto concerne il canto che la danza, sono numerosissimi. E ora che si è giunti da settimane nella fase serale, l’attenzione nei confronti del programma è ancora più alta.

Non per nulla qui gli allievi si sfidano tra di loro mettendo in luce tutte le loro potenzialità cercando di vincere le varie sfide e di arrivare alla tanto agognata finale. Qui possono anche essere giudicati dai giornalisti che lo scorso anno sono però intervenuti solo online. In studio invece lo sono sempre dai tre giudici, gli stessi della scorsa edizione.

Parliamo di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che si sono detti entusiasti nel corso delle loro varie interviste concesse a Verissimo di questa esperienza. Chiaramente anche gli insegnanti chiedono molto ai loro allievi e fanno un tifo sfegatato per loro. E i fan di ciascun artista in erba sono sempre più numerosi. E ciò riguarda anche chi è già uscito dalla scuola.

Amici 23, è amore tra il cantante e l’ex partecipante, le foto parlano chiaro

Diciamo che è stato un cantante che è stato molto chiacchierato e, se vogliamo, pure assai contestato per il suo modo di cantare, un po’ fuori dagli schemi. C’era chi era molto convinto delle sue capacità e chi no. Fatto sta che alla fine non è più in gara. Ora però il giovane sta facendo sognare ad occhi aperti i suoi estimatori non per via di un suo brano ma per la nascita di un dolce amore.

E qui, lo diciamo molto ma molto chiaramente, non si tratta di mero pettegolezzo o di una semplice ipotesi. Difatti esistono delle foto che fanno intendere, senza se e senza ma, che le cose stanno esattamente così. Lui sta con lei. Lei che è una brava ballerina che si è fatta conoscere ad ampio raggio sempre grazie ad Amici. Siete pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Ayle e Lucia, da amici a innamorati

Lui è l’affascinante Ayle la fortunata è Lucia Ferrari. Durante la sua recente ospitata a Verissimo il ragazzo, che è stato eliminato nel corso della prima puntata del serale del programma, aveva svelato a Silvia Toffanin di avere un’amicizia speciale che stava coltivando e che aveva preso il via all’interno della scuola.

E anche lei, ospite sempre del rotocalco di punta di Canale 5, aveva parlato di un rapporto per l’appunto speciale con lui. A quanto pare poi è sfociato in amore. Lui per confessarlo ha condiviso in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram diversi scatti che li vedono insieme, anche intenti a baciarsi. Insomma, a quanto pare, una nuova coppia è nata grazie alla mitica Maria De Filippi.