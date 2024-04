Can Yaman, fisico trasformato per le telecamere: ora nessuna lo riconosce | Non mangia più

Can Yaman, il suo fisico è talmente cambiato per la TV che ora nessuno sa che è lui. Lui che non mangia più.

Se parliamo di Can Yaman dobbiamo metterci in testa fin da subito che non stiamo per nominare soltanto un attore molto amato ma anche un vero e proprio divo. Diciamo che da quando si è fatto conoscere nel nostro Paese, dove ha preso residenza da qualche anno, lo è assolutamente diventato.

Esattamente risiede nella Capitale. Lui si era lamentano sui Social, dove è per altro parecchio attivo, del fatto che le sue fan, che sono decisamente numerose, stessero anche di notte appostate sotto casa sua, chiamandolo a gran voce. E ciò chiaramente disturbava anche i vicini.

Inoltre è anche intervenuto per chiedere di smetterla di mancare di rispetto alla sua collega Francesca Chillemi con la quale si era mormorato avesse avuto un flirt. In realtà i due, come hanno più volte dichiarato, sono solo grandi amici. E nel frattempo è sempre caccia grossa per scoprire un suo possibile nuovo amore.

Can Yaman, lui diversissimo fuori dal set, nessuno lo riconosce

Lui si continua a dichiarare single e dopo la conclusione della sua liason con la bellissima Diletta Leotta in effetti non è stato più paparazzato in dolce compagnia. Can è molto impegnato con il suo lavoro. Se a stretto giro lo rivedremo in prime time su Canale 5 con la seconda e super attesa stagione di Viola come il mare, in autunno sarà la volta di Sandokan.

Qui ricopre l’indiscusso ruolo del protagonista. Tuttavia sta lavorando tantissimo anche nella sua amata Turchia che lui porta sempre nel cuore. In ogni caso non è un suo nuovo impegno o possibile legame a far parlare a spron battuto di lui ma la sua forma fisica. Lui è molto cambiato, tant’è che a telecamere spente non lo riconosce nessuno.

Un sabato da turista e poi…dieta!

In poche parole Yaman ha raccontato sui Social di essere riuscito a regalarsi una vera giornata da turista a Roma insieme a dei suoi amici e ai suoi agenti. Ha fatto il giro delle pizze e visto da vicino i vari monumenti. Inoltre si è fatto ampiamente deliziare dai piatti tipici della tanto decantata cucina romana.

Nel raccontare tutto ciò l’attore ha sottolineato il fatto che nessuno in quello speciale sabato lo ha notato. Insomma, come una persona qualsiasi si è potuto godere una visita della Città Eterna. E dopo aver dato adito alla Gola ha svelato che già dal giorno seguente si sarebbe rimesso a dieta.